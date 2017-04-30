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Hadise su gibi para harcadı
Hadise su gibi para harcadı
Giriş Tarihi: 30.4.2017
19:13
Geçen haftadan beri bir Maldivler'de bir Dubai'de tatil yapan Hadise, su gibi para harcadı.
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