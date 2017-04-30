Hadise su gibi para harcadı

Giriş Tarihi: 30.4.2017 19:13
Hadise su gibi para harcadı

Geçen haftadan beri bir Maldivler'de bir Dubai'de tatil yapan Hadise, su gibi para harcadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hadise su gibi para harcadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz