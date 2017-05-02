Murat Yıldırım'dan 'iflas' iddialarına yanıt

'Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu ve sevilen oyuncu Murat Yıldırım, bir yıl önce havyar üretimi yapan Mehmet Tosmur'la ortak olmuş ve Bebek'te Royal Caviar adında dükkan açmıştı. Etiler ve Elmadağ'da da iki şubesi bulunan mekanın Bebek şubesinin ifalas ettiği bu nedenle kapandığı iddia edilmişti.





"İŞİ DAHA DA BÜYÜTTÜK"



38 yaşındaki Yıldırım bu iddialar üzerine şu açıklamayı yaptı: "Bebek şubesinden taşındığımızı gören bir muhabir iflas ettiler haberi yapmış, aksine çok şükür işi daha da büyüttük ve çok yakında havyarlı kremle bu ay içerisinde lansmanımız var. Şimdi ise İstanbul Ticaret Merkezindeyiz."