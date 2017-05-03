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Kim demiş parası yok diye
Kim demiş parası yok diye
Giriş Tarihi: 3.5.2017
Burcu Esmersoy, kesenin ağzını açtı! Maddi sıkıntı yaşadığı söylenen ünlü sunucu, dedikoduları yeni cipiyle yalanladı. Esmersoy, önceki gün 110 bin Euro değerindeki Land Rover marka yeni aracıyla İstinye'de görüntülendi.
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