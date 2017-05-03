Kim demiş parası yok diye

Giriş Tarihi: 3.5.2017
Kim demiş parası yok diye
Burcu Esmersoy, kesenin ağzını açtı! Maddi sıkıntı yaşadığı söylenen ünlü sunucu, dedikoduları yeni cipiyle yalanladı. Esmersoy, önceki gün 110 bin Euro değerindeki Land Rover marka yeni aracıyla İstinye'de görüntülendi.
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Kim demiş parası yok diye
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