‘İlk görüşte aşka inanırım bir anda evlenebilirim’

Ekranda duygusal rollere çok yakıştırdığımız Fulya Zenginer, normal yaşantısında da aynı duygusallığı koruyor. Güzel oyuncu, kendisiyle ilgili bir tespitini de anlatıyor: "Kalbimle hareket ediyorum. Mantığım geri plandadır. Çok fedakarımdır. Mantıkla hareket edip yanıldığım oldu ancak duygularımla hareket ettiğimde yanıldığım hiç olmadı.Üç senedir kötü enerjilerden kurtulmak için meditasyon yaptığını da söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam ediyor: "Meditasyonla içine dönüyorsun. Bütün insanların özünde temiz ve iyi olduğuna inanıyorum. O öze dönebilmek insanı arındırıyor."Resim yapmaya merak saran Zenginer, yeni hobisini de şöyle anlatıyor: "1.5 senedir resim yapıyorum. İlk başladığımda günde altı saat yapıyordum. Resim beni hem eğlendiriyor, hem dinlendiriyor."Güzel oyuncu, röportaja gelirken yanında ilkokul arkadaşı için yaptığı bir tabloyu da getirmiş: "Arkadaşım doğum yaptı ve onun için böyle bir hediye yaptım. Kimyasal olduğu için şimdi götürmüyorum. Çocuğu büyüdüğünde vereceğim" diye ekliyor. Oyuncu, "Satın aldığınız tablolar var mı?" diye sorduğumuzda esprili bir cevap vererek hepimizi güldürüyor: "Sergilerini geziyorum, beğendiğim ressamlar var ama tablo alacak kadar zengin olmadım."'Seni Kimler Aldı'daki 'Zehra'yı canlandırabilmek için seramik dersleri alan oyuncu, "El becerim var ama seramiği iyi yapmak için pratik yapmak gerekiyor. Dizide işime yarayacak kadar öğrenmeye gayret ediyorum" diyor.17 yaşından beri ekranlarda Fulya Zenginer. Seyirci onu genellikle iyi rollerde görüp benimsedi. "İyi kızları oynadığım için iyi izlenim bırakıyorum. İyi yazılmış kötü karakteri de tabii ki oynamak isterim" diyen Zenginer; sokakta en çok 'Çok zayıfmışsın' yorumları aldığını söylüyor.Fulya Zenginer, "Star denilen belli başlı oyuncular var. Onlar arasına girdiğini düşünüyor musun?" sorusuna da şöyle yanıt veriyor: "İnsan kendine bunu söyleyemez herhalde. Ben mutluyum kariyerimden. Oynadığım rolleri nasıl canlandırdığım, insanların buna inanıp inanmadığı beni ilgilendiriyor."Peki, 10 yılda yeteri kadar para biriktirebilmiş mi güzel oyuncu? Para biriktirme alışkanlığını çocukken kazandığını belirten Zenginer, gayrimenkule yatırım yaptığını söylüyor: "Küçükken kumbaram vardı. Sene sonunda onu boşaltır, bana bisiklet falan alırdık. Çok dehşet para biriktiririm. Anneme ev almak hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdim; ona güzel bir ev aldım. Ev de üç katı kar etti. Sıra bana geldi. Şimdi kendime ev alma hayalim var."En çok ayakkabıya ve eğitime para harcadığını söyleyen güzel oyuncu, "Uç hayatlar yaşayan biri değilim. Bir şey alacaksam indirimlere falan denk getirmeye çalışıyorum. Anneme de alıyorum" diyor.Yemekle arasının nasıl olduğunu merak ettiğimiz Zenginer, "Yemekle aram iyidir. Her şeyden az yerim. Ev yemeği seviyorum. Mercimek falan yapıyorum. Eve sipariş vereceksem Çin yemeği tercih ediyorum" diye anlatıyor.Fulya Zenginer, yaz aylarında İngilizce'sini geliştirmek için Amerika'ya gitmek istediğini söyleyip ekliyor: "Ama iyi bir sinema filmi teklifi olursa gitmeyebilirim."Sıcak ve sempatik halleri ile dikkat çeken Fulya Zenginer, tüm sorularımızı samimiyetle yanıtlıyor. 'Seni Kimler Aldı' dizisinde fettan ve güçlü bir karakterle karşımıza çıkan Zenginer, "Bana naif roller yakıştırılsa da her rol kendi içinde farklı" diyor.Zenginer, "Rolünüz gereği yine ağlayacak mısınız?" sorusuna şöyle yanıt veriyor: "Evet, yine ağlayacağım. Dram olup da ağlamamama imkan yok. Ben kolay ağlıyorum rolümü canlandırırken ama ağlamak insanı yoruyor." Zenginer'in rolü gereği ağlarken neler düşündüğünü merak ediyoruz. Güzel oyuncu bu konuyla ilgili şunları söylüyor: "Galiba hiçbir şey düşünmüyorum. Karakterin duygusuna giriyorum. Masrafsız bir oyuncuyum. Ben normal hayatımda çok az ağlarım; ağlamaktan utanırım. Ama dizide başkasını canlandırdığım için ağlamak beni rahatsız etmiyor. Dışarıdan hassas görünsem de aslında güçlü bir karakterim. Ama birini üzgün görmeye dayanamam. "Dizilerin reytinglerden dolayı bitmesi pek çok oyuncunun psikolojisini kötü etkiliyor. Fulya Zenginer de bu konuyla ilgili şöyle konuşuyor: "Gerçekten çok zor bir şey. İş tam rayına oturacakken; dizi ekrandan kalkıyor. İşin hamallık kısmını atlatıp dizinin yayından kalkması insanı zorluyor. Yeniden senaryo okumak, yeniden iş seçmek, yeniden görüşmeler, çekimler hayli yıpratıcı ama her işin cilvesi var."Dört yıldır birlikte olduğu yönetmen Onur Koçal'la geçtiğimiz günlerde ayrılan Zenginer, "En doğrusunun bu olduğunu düşündük. İlişkimizi saygılı bir şekilde bitirdik. Aslında biz aramızda hiçbir zaman evlilik konuşmamıştık yani evlilik niyetinde olmadık" diyor.Zenginer evliliğe uzak olup olmadığıyla ilgili de şöyle konuşuyor: "Kesin konuşmamayı öğrendim. 'Hayır, kesinlikle evlenmem' demiyorum. Şu an böyle bir planım yok ama plansız şekilde de olabilir her şey. Öyle bir aşk yaşarım ki; bir anda 'Evleniyorum' diyebilirim. Aile baskısı da yok, hatta annem 'Evlenme' diyor. Ama ben ilk görüşte aşka inanırım. İki ruhun aynı frekansta olmasıdır bence ilk görüşte aşk."