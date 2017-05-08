Dert ortağı eski eşi

2013 yılında 10 senelik evliliklerini bitiren Ebru Şallı ve Harun Tan çifti, önceki gece İstinyepark Zuma Restaurant'da birlikte yemek yedi. Modacı Cengiz Abazoğlu'nun eşlik ettiği ikili, gece boyunca uzun uzun sohbet etti.Yemek sonrası mekanda eğlenmeye kalan ikili, kapıda gazeteciler olduğunu öğrenince panik yaptı. İkili gece 02.00'den sonra mekandan yarım saat ara ile ayrı ayrı çıkış yaptı. İlk olarak mekandan ayrılan Harun Tan, flaşların patlaması ile sinirli şekilde soruları yanıtsız bırakıp arabasına binerek uzaklaştı. Şallı ise, modacı Cengiz Abazoğlu ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şallı, eski eşi Harun Tan ile yemek yemesi ile ilgili şöyle konuştu: "Normal esasında, öyle değil mi? Olur böyle şeyler." 'Gazetecilerin, "Tekrar bir araya gelme şansınız yok mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bizim gerçekten çok tatlı çocuklarımız var. Bir arada olmamız kadar doğal bir şey yok. Zaten küs ayrılmadık. Anlaşarak ayrıldık. Boşandıktan sonra da çocuklarımızdan dolayı sürekli görüşüyoruz. Dışarı da çıkıyoruz, evde de buluşuyoruz." Eski eşi Harun Tan ile dertleşip ondan akıl aldığını söyleyen Şallı, "Ben çok akıl alırım Harun'dan. Çok danışırım. Üzüldüğüm bir şey olabilir, dertleşirim. Güzel bir şey olur, paylaşırım" dedi. Merve Çağıran'la aşk yaşadıklarını öğrenince sosyal medyadan Cem Yılmaz'ı engellemesi sorulan Şallı, röportajı bitirerek Abazoğlu ile birlikte oradan uzaklaştı.