Geleceğin sinemacıları belli oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından Gaziantep'te düzenlenen 3. Altın Baklava Film Festivali, 3-4 Mayıs'ta gerçekleşti. Jüri başkanlığını Hülya Koçyiğit'in üstlendiği festivalin jüri kadrosunda da Engin Altan Düzyatan ile Ömer Faruk Sorak vardı. SABAH gazetesi GÜNAYDIN eki sponsorluğunda düzenlenen festivalde farklı üniversitelerden gelen 286 film; kurmaca ve belgesel film dalında yarıştı. Her iki kategoride de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.Hopdedik Ayhan olarak tanınan ünlü DJ Ayhan Güngör'ün sunuculuğunu üstlendiği ödül törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Ödül gecesinde sahneye çıkan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "2008 yılında Güneydoğu ve Doğu'nun ilk vakıf üniversitesi olarak kurulduk. 380 dönüm kampüs alanında büyümeye devam ediyoruz. 8 bin 500 öğrencimizle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu sene üçüncü mezunlarımızı verecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Emek verdikçe misliyle bizlere karşılık veren, her daim bize de öğretmeye devam eden bu manevi mirası bırakan değerli büyüklerimizi ve kurucu mütevelli heyeti başkanımız Hasan Kalyoncu'yu rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Sizin geleceğinizi tasavvur ederek büyüklerimiz bu üniversiteyi kurmayı hayal ettiler. Bizler de aynı amaç doğrultusunda sizlerle bir araya geliyoruz. Lisans sahibi olma yolunda giderken bir yandan da bilimsel ve kültürel etkinliklerin içinde olmanızı destekliyoruz." Gecede Haluk Kalyoncu, Engin Altan Düzyatan'a plaket verdi. Hülya Koçyiğit'e plaketini ise rahmetli Hasan Kalyoncu'nun eşi Nevin Kalyoncu takdim etti. Kalyoncu, Koçyiğit'e kendi yaptığı bir yağlı boya tabloyu da hediye etti.Kurmaca kategorisinde En İyi Kurmaca Film ödülünü; yönetmenliğini Atatürk Üniversitesi öğrencisi Rıdvan Yavuz'un yaptığı 'Kuyu' filmi aldı. Yavuz'a ödülünü Hülya Koçyiğit verdi. En İyi 2. Kurmaca Film ödülünü; yönetmenliğini Marmara Üniversitesi öğrencisi Ömer Faruk Özmen'in yaptığı 'Beyoğlu Sineması' aldı. En İyi 3. Kurmaca Film ödülünü ise iki film ve yönetmen paylaştı. Yönetmenliğini Beykent Üniversitesi'nde okuyan Mahmut Gülkanat'ın yaptığı 'Birinci Tekil Şahıs' ve Ankara Üniversitesi öğrencisi Süleyman Demirel'in yönettiği 'Asfalt' filmi üçüncülük ödülününün sahibi oldu.En İyi Belgesel Film ödülü; Ege Üniversitesi öğrencisi Engin Türkyılmaz'ın yönettiği 'Gözyaşı Yolu' filmi aldı. Türkyılmaz'ın ödülünü ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan verdi. En İyi 2. Belgesel film ödülünü; yönetmenliğini Mersin Üniversitesi'nden Özlem Şahin'in yaptığı 'Natamam' filmi, En İyi 3. Belgesel film ödülünü ise; Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde okuyan Celal Karasakal'ın yönettiği 'İpeğin 4300 Teli' filmi aldı.Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit, ödül töreni öncesinde öğrencilerle buluştu. Türk sinemasının yıldızı, gençlerden büyük ilgi gördü. Usta oyuncu, her zaman olduğu gibi mütevazı, samimi, içten ve doğal tavırlarıyla herkesin gönlünü bir kez daha fethetti. Koçyiğit'in her yaştan hayranı var; genç-yaşlı birçok kişi, Koçyiğit'le sohbet edebilmek için sıraya girdi. Salona öğrencilerin alkışları eşliğinde giren Koçyiğit'e gençler büyük bir hayranlıkla bakıyordu. Hatta söyleşi sonrası da usta oyuncuyla fotoğraf çektirmek için yarışa girdiler. Biz de öğrencilerin sohbeti sonrasında ünlü oyuncuyla bir araya geldik.Koçyiğit, gözlerinin içi parlayarak öğrencilerle olan buluşmasından şöyle bahsetti: "Öğrencilerle buluşmak beni yeniliyor. Benim mesleğimi yarınlara taşıyacaklar. Bizim yapamadıklarımızı yapacaklar. Bugün sinema okulları var ve öğrenciler benim tecrübemden yararlanmak istiyorlar. Onlarla bir araya gelmek beni de çok mutlu ediyor. Yaşamın birebir içindeyim. Herkesin hayatına dokunmaya çalışıyorum." Her zaman sistemli bir şekilde çalışan ünlü oyuncu; dizileri ve yeni oyuncuları takip etmeye çalışıyor. Çekilen her yeni filmle ilgili bilgi alan Koçyiğit, "Mesleğimi her gün daha da büyüyen bir aşkla yapıyorum" diyor. Festivalin jüri kadrosunda torunu Neslişah Alkoçlar ile evli olan Engin Altan Düzyatan da var. Nasıl bir çalışma yaptıklarını sorduğumda "Hepimiz filmler üzerine oylamalar yaptık. Üç jüri üyesi de aşağı yukarı benzer puanlar vermiş. Benden genç olmalarına rağmen hemen hemen aynı düşüncelerde olduğumuzu görmek çok hoşuma da gitti. Müşterek sonuç çıktı" diye yanıt veriyor. Koçyiğit, damadına olan sevgisini de şöyle dile getirdi: "Onun dünyası ile benim dünyam aynı. Altan, sanat tarihi konuşmayı çok seviyor. Genel kültürü çok yüksek. Onunla politika da konuşabiliyorsun, kitap üzerine saatlerce kritik de yapabiliyorsun. Sadece poz veren, güzel ses tonu olan bir aktör değil. Çok araştırmacı ve her şey hakkında bilgisi var."Düzyatan'ın rol aldığı 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinin yakın takipçisi olan Koçyiğit, diziyle ilgili şunları söyledi: "Eşim Selim (Soydan) benden daha fanatik. Hiç kaçırmadan izliyor ve arayıp tüyolar almaya çalışıyor. Altan'ın oyunculuğunu da çok beğeniyorum. 'Bir karaktere insan kendini, fiziğini, oyunculuk anlayışını bu kadar mı adapte eder' dedirttiriyor. 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinde Hülya Darcan 'Hayme Ana' rolünü çok güzel canlandırıyor. Ben de o rolü canlandırmak isterdim." Hülya Koçyiğit; Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın oğulları Emir Aras'tan büyük bir heyecanla bahsediyor: "Selim 'Bize piyango vurdu' diyor. En olgun dönemimizde birden bire müthiş bir enerji girdi hayatımıza. Farklı bir heyecan içerisindeyiz. Olağanüstü bir duygu. Allah'a şükrediyorum; bize sağlıklı bir evlat nasip etti."Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan festivalde çok büyük bir ilgi gördü. Öğrenciler 'Diriliş: Ertuğrul'daki rolü nedeniyle Düzyatan'a farklı bir hayranlık duyduklarını dile getirdi. Gençler, Düzyatan ile fotoğraf çektirebilmek için kulis kapısına kadar gitti. Ünlü oyuncu, kimseyi kırmayıp fotoğraf çektirmeye çalıştı ancak kuyruk gittikçe büyüdü. Bu ilgiden çok memnun olduğunu belirten Düzyatan, şunları söyledi:"Üniversite öğrencilerinin filmlerini değerlendirdik. Her yerde doğru işler yapıldığını gördük. Söyleşi çok keyifli geçti. Sevgilerine layık olmaya çalışıyoruz. Çok samimi duygularla seviyorlar bizi. Mozaikten yapılmış bir portremi hediye ettiler. Çok mutlu oldum."Yoğun bir tempoda çalışan Düzyatan, her boş anını oğlu Emir Aras ile geçirdiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Onun zamanından çalışıyormuşum gibi hissediyorum ama her boş vaktimi oğlumla geçiriyorum. O yüzden geçirdiğim her anın değerini bilmeye çalışıyorum.Evlilik hayatından da bahseden Düzyatan, bir itirafta da bulundu: "Evlenince beni anlarsınız. Bizim evde içişleri bakanı Neslişah, dış işleri bakanı benim."Düzyatan'ın, ünlü komedyen Şahan Gökbakar ile yakın bir dostluğu var. Ailece görüşüp tatillere çıkıyorlar. Bu yakınlıklarını sorduğumuzda ise şöyle konuşuyor: "Komşuluk ilişkilerimiz devam ediyor. Oğlanlar da arkadaş oldu. Birlikte vakit geçiriyorlar. Babadan oğula geçen bir arkadaşlık oldu. Biz Şahan'la çok iyi anlaşıyoruz. Şahan da benim gibi işin dışında evinde vakit geçirmeyi seviyor. Biz de ailece bir araya gelip tatiller yapmayı, sohbet etmeyi seviyoruz."