Olay partinin ünlü kahramanları gecelerde

Aslı Enver'le 1.5 yıldır aşk yaşayan yakışıklı popçu Murat Boz, geçtiğimiz günlerde arkadaşı Eser Yenenler'in villasında 'İşte Benim Stilim' yarışması ile tanınan Nihal-Bahar Candan kardeşlerle birlikte eğlenmişti. Candan kardeşler önceki gece Klein'da görüntülendi. Bahar Candan, gazetecilerin "Murat Boz o gece evdeki kimseyi tanımadığını söyledi. Siz Murat Boz'u tanıyor musunuz? sorusuna "Konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi. Aynı gece Eser Yenenler de Etiler Sarıhan'daydı. İbrahim Büyükak ile çorba içen Yenenler de, partiyle ilgili sorulara yanıt vermedi.