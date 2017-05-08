, İstanbul'u terk etti

Giriş Tarihi: 8.5.2017 10:35 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 10:42
Şevval Sam, İstanbul'u terk etti

'da bir otelde düzenlenen yaza merhaba partisinde görüntülenen oyuncu ve müzisyen , rol aldığı dizi ile ilgili açıklamalarda bulunarak "İstanbul defterini kapattım" dedi.

Geçirdiği hastalık sonrası Gümüşlük'e yerleşen meslektaşı gibi İstanbul'dan taşınmaya karar verdiğini söyleyen "Burası İstanbul defterini kapatmama vesile oldu. Bodrum'a yerleşmeye karar verdim. Doğası beni çekti. En büyük lüksüm, yan komşumdan aldığım yumurta ve süt oldu" dedi.



"BODRUM'A YERLEŞTİM"

Rol aldığı dizinin çekimlerinin çok yoğun geçtiğini söyleyen Şevval Sam "Sezon yorucuydu ama çok keyifli geçti. Bodrum'da olup da keyifli geçmemesi imkansız. Sezon finali için bir araya geldik. Umarım seneye tekrar devam eder. Çok şahane bir ekip ile çalışıyoruz. Ben Bodrum'a yerleştim galiba. İstanbul defterini kapattım. Kafamda bir takım projeler var. Dizinin devam edip etmeyeceğine bağlı. Birkaç projem var hayata geçerse haberiniz olur" ifadelerini kullandı.
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Şevval Sam, İstanbul'u terk etti
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