Şevval Sam, İstanbul'u terk etti

Geçirdiği hastalık sonrası Bodrum
Gümüşlük'e yerleşen meslektaşı Nejat İşler
gibi İstanbul'dan taşınmaya karar verdiğini söyleyen Şevval Sam "Burası İstanbul defterini kapatmama vesile oldu. Bodrum'a yerleşmeye karar verdim. Doğası beni çekti. En büyük lüksüm, yan komşumdan aldığım yumurta ve süt oldu"
dedi.
"BODRUM'A YERLEŞTİM"
Rol aldığı dizinin çekimlerinin çok yoğun geçtiğini söyleyen Şevval Sam "Sezon yorucuydu ama çok keyifli geçti. Bodrum'da olup da keyifli geçmemesi imkansız. Sezon finali için bir araya geldik. Umarım seneye tekrar devam eder. Çok şahane bir ekip ile çalışıyoruz. Ben Bodrum'a yerleştim galiba. İstanbul defterini kapattım. Kafamda bir takım projeler var. Dizinin devam edip etmeyeceğine bağlı. Birkaç projem var hayata geçerse haberiniz olur"
ifadelerini kullandı.