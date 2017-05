Osman Karagöz ile Pucca'nın bebeğine yanlış isim verdiler

Oğlu Batı'nın ismini henüz doğmadan koluna dövme yaptıran Osman Karagöz ile Pucca 'ya büyük şok! Bugün 19 günlük bebeklerine kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğü'ne giden Karagöz çifti yaptıkları işlemlerin ardından büyük bir şok yaşadı. Bebeklerine 'Batı' ismini vermek isteyen çiftin oğlu nüfus kayıtlarına 'Osman' olarak geçti. Pucca, başından geçenleri sosyal medya hesabından anlattı.Başından geçenleri anlatan taze anne; "Az once Batı'nin kimligini cikartmak icin beyoglu nufus mudurlugune geldik. Ana-baba buyuk heyecan icindeydik. Ayy aman yanlislikla Batu yazmasinlar ehuehu falanlar. Sonra memur arkadas, Osi'ye 'ismini yazar misin' dedi. Osi safi da kendi ismi zannetmis. Osman Karagoz yazmis. Adam bir daha sordu, Osman Karagoz mu diye 'evet' dedi. Bir daha sordu, bi de sinirlendi 'evet' diye tekrar etti. Ve sonuc, cocugun adi 'Osman Karagoz' oldu!!!! :(((((((( degistiremiyorlarmis bi de. Kaldi oyle.. once memur saka yapiyor zannettim ama yok! bi de 'geri tusuna bassana!' diye memura bagiriyor.. Mahkemeye basvurmamiz lazimmis. Hayir, koluna kocaman Batı diye dovme de yaptirdin be adam! Sen bu anne ve babayla naapcan bilmiyorum Batı. Merak etme ismini degisircez. İnsallah yani. Bi sorun daha cikmazsa :(" açıklamasında bulundu.