Demet Şener hayatında kimsenin olmadığını açıkladı

11 yıl önce nikah masasına oturduğu İbrahim Kutluay ile boşanma süreci devam eden Demet Şener , katıldığı davet öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Haziran ayında davamız gerçekleşecek, umarım biter ve sıkıntılı günleri geride bırakırım" şeklinde konuşan Demet Şener, özel hayatıyla ilgili açıklamalarsa bulundu.

Şener, hayatında kimsenin olmadığını belirterek "Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Hayatımda kimse yok" ded,. Gittiği her yere avukatıyla beraberinde giden Demet Şener, "Avukatımla daha önceden de arkadaştık. Boşanma süreci bizi daha da iyi arkadaş yaptı" şeklinde konuştu.

KADINLAR İÇİN ANLAMLI İŞ BİRLİĞİ