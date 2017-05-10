hayatında kimsenin olmadığını açıkladı

Giriş Tarihi: 10.5.2017 14:55 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 15:07
Demet Şener hayatında kimsenin olmadığını açıkladı

Önceki gün ünlü modacı Bahar Korçan'ın Love My Body markasıyla birlikte hazırladığı koleksiyonun davetine katılan kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

11 yıl önce nikah masasına oturduğu ile boşanma süreci devam eden , katıldığı davet öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"UMARIM SIKINTILI GÜNLERİ GERİDE BIRAKIRIM"

"Haziran ayında davamız gerçekleşecek, umarım biter ve sıkıntılı günleri geride bırakırım" şeklinde konuşan Demet Şener, özel hayatıyla ilgili açıklamalarsa bulundu.



"AVUKATIMLA DAHA İYİ ARKADAŞ OLDUK"

Şener, hayatında kimsenin olmadığını belirterek "Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Hayatımda kimse yok" ded,. Gittiği her yere avukatıyla beraberinde giden Demet Şener, "Avukatımla daha önceden de arkadaştık. Boşanma süreci bizi daha da iyi arkadaş yaptı" şeklinde konuştu.

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Demet Şener hayatında kimsenin olmadığını açıkladı
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