zayıflamak için ameliyat masasına yattı

Giriş Tarihi: 10.5.2017 15:22 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 15:30
Hacı Sabancı zayıflamak için ameliyat masasına yattı

6 yıldır birlikte olduğu manken sevgilisi ile yollarını kesin bir kararla ayıran bu ayrılığın ardından harekete geçti! Defalarca kez diyet yapan ve istediği sonuca ulaşamayan genç işadamı Hacı Sabancı (30) 135 kiloya çıkınca zayıflamak için dün mide küçültme ameliyatı geçirdi.

6 yıllık sevgilisi manken 'dan 3 hafta önce ayrılmıştı. Özge Ulusoy ayrılığa dair, "Sonu yoktu. Evliliğe gitmeyecekti, aile kuramayacaktık" demişti. Hacı Sabancı "Kavga-gürültü olmadı. Karşılıklı oturduk, karar verdik" açıklaması yapmıştı.

MAÇA GÖTÜRMEYİNCE...

Hacı Sabancı 13 Nisan'da Beşiktaş'ın, Fransa'da Lyon ile oynadığı maça 7-8 arkadaşıyla gitmişti . Kendisiyle gelmek isteyen sevgilisi Özge Ulusoy'a erkek erkeğe olacaklarını belirtip "Hayır" yanıtını vermişti. Bunun üzerine çift kavga etmiş ve ayrılmıştı.



Ayrılığın ardından Hacı Sabancı ameliyat masasına yattı ve fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı oldu.

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Hacı Sabancı zayıflamak için ameliyat masasına yattı
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