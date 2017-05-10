Hacı Sabancı zayıflamak için ameliyat masasına yattı

Hacı Sabancı 6 yıllık sevgilisi manken Özge Ulusoy'dan 3 hafta önce ayrılmıştı. Özge Ulusoy ayrılığa dair, "Sonu yoktu. Evliliğe gitmeyecekti, aile kuramayacaktık" demişti. Hacı Sabancı "Kavga-gürültü olmadı. Karşılıklı oturduk, karar verdik" açıklaması yapmıştı.



MAÇA GÖTÜRMEYİNCE...



Hacı Sabancı 13 Nisan'da Beşiktaş'ın, Fransa'da Lyon ile oynadığı maça 7-8 arkadaşıyla gitmişti . Kendisiyle gelmek isteyen sevgilisi Özge Ulusoy'a erkek erkeğe olacaklarını belirtip "Hayır" yanıtını vermişti. Bunun üzerine çift kavga etmiş ve ayrılmıştı.







Ayrılığın ardından Hacı Sabancı ameliyat masasına yattı ve fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı oldu.