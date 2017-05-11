'nın eşi 'dan yaş açıklaması

Giriş Tarihi: 11.5.2017 14:09 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 14:11
Çiğdem Kayalı'nın eşi Uğurcan Kaya'dan yaş açıklaması

Kendisinden 25 yaş büyük ’yla evlenen , kendini eleştirenlere Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la eşini örnek gösterdi.

Sosyetik 'nın genç DJ ile iki hafta önce nikah masasına oturmasının yankıları hâlâ sürüyor… Kayalı, eşinin istenmeyen damat olduğuna dair iddialarını yalanlarken Uğurcan Kaya da sürpriz evlilik hakkında ilk kez konuştu. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Kaya, eşi Çiğdem Hanım'la olan yaş farkını eleştirenlere sert çıktı.



"YAŞ FARKIMIZ ÇOK DEĞİL"

Takvim'de yer alan habere göre; Kaya, şunları söyledi: "Aramızda çok yaş farkı yok. Çok gereksiz eleştirilere maruz kalıyoruz. Artık hangi zamandayız! Mesela yeni Fransa Cumhurbaşkanı ile eşinin arasında yaş farkı var. Artık gereksiz eleştirileri bıraksınlar. Ailelerin de bu evliliğe karşı çıkması gibi bir durum yok."



Brigitte Macron (63) & Emmanuel Macron (39)
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Çiğdem Kayalı'nın eşi Uğurcan Kaya'dan yaş açıklaması
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