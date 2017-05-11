Çiğdem Kayalı'nın eşi Uğurcan Kaya'dan yaş açıklaması

Sosyetik Çiğdem Kayalı
'nın genç DJ Uğurcan Kaya
ile iki hafta önce nikah masasına oturmasının yankıları hâlâ sürüyor… Kayalı, eşinin istenmeyen damat olduğuna dair iddialarını yalanlarken Uğurcan Kaya da sürpriz evlilik hakkında ilk kez konuştu. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Kaya, eşi Çiğdem Hanım'la olan yaş farkını eleştirenlere sert çıktı.
"YAŞ FARKIMIZ ÇOK DEĞİL"
Takvim'de yer alan habere göre; Kaya, şunları söyledi: "Aramızda çok yaş farkı yok. Çok gereksiz eleştirilere maruz kalıyoruz. Artık hangi zamandayız! Mesela yeni Fransa Cumhurbaşkanı ile eşinin arasında yaş farkı var. Artık gereksiz eleştirileri bıraksınlar. Ailelerin de bu evliliğe karşı çıkması gibi bir durum yok."
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