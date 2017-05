Dünya bir yana annem bir yana

Türkiye'nin en önemli oyuncularından Oya Başar'ın, geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Levent Kırca ile yaptığı evlilikten iki çocuğu var. Ünlü sanatçı, Anneler Günü dolayısıyla evinin kapılarını açarak kızı Ayşe ve oğlu Umut Kırca ile birlikte poz verdi. Oya Başar ve Levent Kırca'nın çocukları da 'armut dibine düşer' misali, sanat dünyasının içinde, anne ve babalarının izinden gidiyorlar. 32 yaşındaki oğulları Umut Kırca, yönetmenlik yapıyor. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi ve Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı Yaylı Çalgılar Bölümü'nden mezun olan, sonra ise Beykent Üniversitesi'nde Sinema- TV Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora yapan Umut Kırca, Gelişim Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da çalıştı. Umut Kırca, ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun kızı Zeynep Ünlüoğlu ile evli. Oya Başar-Levent Kırca çiftinin 22 yaşındaki kızları Ayşe Kırca ise New York Film Akademisi mezunu. İlk oyunculuk deneyimini Hollywood'da yaşayan ve 'Carrie Pilby' isimli filmde bir garsonu canlandıran Ayşe Kırca, kariyerine İstanbul'da devam edecek. Oya Başar çocuklarıyla ilgili duygularını şöyle paylaştı: "Hayata bıraktığım iki değer olacak: Kızım Ayşe ve oğlum Umut. İkisi de kendi başarılarını yaratıyorlar. Çünkü birinin çocuğu olmak başarı değildir. Çocuklarımın dünyalı olmasını istedim; oldular da. Nazım'ın dediği gibi; 'Anamdan ileri, çocuğumdan geriyim.' Çocuklarımla gurur duyuyorum." Ayşe ve Umut Kırca kardeşler de, "Biz asla sizlerden ileri olamayız. Sizin çocuklarınız olduğumuz için de büyük bir onur duyuyoruz" diyor.Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, Amerika'da tanıştığı Taner Şafak ile beş yıldır evli. Babasının yolundan giderek müziği seçen Tuğçe Tayfur, kısa süre önce piyasaya çıkan 'Babamın Şarkıları' adındaki albümü ile gündemde. Eşi Taner Şafak da müzisyen ve oyuncu olarak sanat dünyasının içinde. Altı ay önce anne olan Tuğçe Tayfur için bu Anneler Günü'nün anlamı haliyle çok büyük. Minik oğlu Efe ile kameralar karşısına geçen Tuğçe Tayfur, "Annelik müthiş bir duygu. Bu da benim ilk Anneler Günüm. Çok heyecanlı ve mutluyum. İsteyen herkesin bu duyguyu yaşamasını dilerim" dedi.Sanatdünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Mustafa Ceceli ile işletme mezunu olan emekli bankacı Ayşe Ceceli ile birlikte Quality of Magazine dergisine poz verdi. Sinan adında sanatçı bir oğlu daha olan Ayşe Ceceli, oğulları ile gurur duyuyor. Ailesine ve manevi değerlerine olan düşkünlüğü ile tanıdığımız Ceceli ise "Dünya bir yana annem bir yana!" diyerek annesine sarılarak poz verdi. Ünlü şarkıcı duygularını şöyle paylaştı: "Kardeşimle birlikte bize büyük bir emek vererek, bizi bu günlerimize getiren anneme canım feda. Bizim için senede bir gün değil, her gün Anneler Günü."