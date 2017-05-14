Oğluma abilik yapacak birinin hayatıma girmesini isterim

Ece Erken'in 2 yaşındaki oğlu Eymen, büyümüş de küçülmüş bir beyefendi sanki. Bizi görünce hiç yabancılık çekmiyor. Uyku saati yaklaştığı için önce fotoğraflarını çekiyoruz. Hiç zorluk çıkarmıyor ve çok güzel pozlar veriyor. Aldığı çiçeği büyük bir hevesle annesine uzatıyor. Eymen'deki bu yeteneği görünce, anne Erken'e "Oğlunuzu bir dizide ya da reklamda oynatmak ister misiniz?" diye soruyorum. "Çok zor, onu setlere sokmak istemiyorum. Ama hatıra olsun diye belki reklamda oynayabiliriz" diye cevap veriyor Erken.Anne-oğul arasında büyük ve güçlü bir enerji var. Eymen, yavaş yavaş konuşmaya başlamış. Annesine 'Aşkım, bebeğim' gibi kelimeler söylerken, Erken'in yüzünde beliren mutluluk görülmeye değer. Minik Eymen, tam bir 'Maşa ve Koca Ayı' hayranıymış. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ünlü sunucu, annesi Nurhan Hanım ve oğluyla Kıbrıs'a gideceklerini söylüyor. Geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nü tatsız geçirdiğini belirten Erken, bu yıl üç kuşak bir arada olacakları için çok mutlu olduğunu anlatıyor.Uzun yıllardır ekrandan kazandıklarını gayrimenkule yatırdığını söylüyor güzel sunucu. Kısa süre önce bir dolandırıcılık olayı yaşayan Erken, konuyla ilgili davanın devam ettiğini söyledi. "İyi niyetimin kurbanı oldum" diyen ünlü sunucu, "Kimseye güvenmeyin" diye uyarıda bulunuyor.İnsanların kafasında kendisiyle ilgili yanlış bir algı olduğunu söyleyen Erken, bu durumu şöyle anlatıyor: "Popüler olunca lüks bir yaşamım varmış sanılıyor ama öyle bir tarzım yok. İnsanların kafasında nasıl bir imaj bırakmışsam, bana sıradan bir arabayı yakıştırmıyorlar. Hatta bir ara mütevazı bir araba aldım. Gittiğim mekanlarda valeler, 'Ece Hanım bu araba size yakışıyor mu?' demeye başladı. Bu baskıyı anlamıyorum... Sırf bu yüzden pahalı araba kiralayıp mekanlarda dolaşanlar var. Ben çocuk sahibi, geleceğini düşünen bir kadınım. Lüks arabalara para yatırmak bana mantıklı gelmiyor. Şimdi bir BMW aldım ama o da ikinci el. Kazancımı oğlumun geleceğine yatırıyorum."Geçmişte oyunculuk da yapan Erken, setlere alışamadığını anlatıyor: "Oyunculuk zor iş. Sette saatlerce beklemek bana göre değil. Canlı yayın dinamiğine o kadar alışkınım ki, dizi çekmek bana çok yavaş geliyordu. Sonradan çok oyunculuk teklifi geldi ama bu sebepten kabul etmedim."Zaman zaman siyasi duruşuyla da gündeme gelen güzel sunucu, bu konuda eleştiriler aldığını anlatıyor: "Beni siyaset yaptığım için eleştiriyorlar. Ben siyaset yapmıyorum ki... Cumhurbaşkanımız'ı da, Atatürk'ü de seviyorum. Cumhurbaşkanımız'ı sevdiğimi söylemekten çekinmiyorum. Yaptığı işlere saygı duyuyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanımız'a bayramlarda mesaj atıyorum; kandilini, bayramını kutluyorum."20 yıldan uzun bir süredir tanıdığım Ece Erken, hiç bitmeyen enerjisiyle bize de enerji verdi. Aynı tarihte doğduğumuz Erken'le geçtiğimiz günlerdeki doğum gününü konuşuyoruz. Yaşı ilerlediği için hafif bunalımda olduğunu söylüyor...Söz, Serkan Uçar'dan boşanmasına geliyor. Uçar'ın oğlunu aylardır görmediğini söyleyen Erken, "O kişi, oğlumun sadece biyolojik babası. Onun dışında maddi veya manevi bir desteği yok. Oğlunu görmüyor bile" diyor.Hayatta herhangi bir pişmanlığı olup olmadığını sorduğumda, şöyle diyor Erken: "Geçmişimde utanılacak bir şey veya bir pişmanlığım yok. Çocuğumun da geçmişimi bilmesinde sakınca görmüyorum. Ben Eymen'den sonra yanlış hiçbir şey yapmadım. Genç yaşta, bekarken hızlı yaşamış olabilirim ama anne olduktan sonra tamamen Eymen endeksli bir hayat yaşıyorum."Kendisinin de boşanmış bir ailenin çocuğunu olduğunu hatırlatan ünlü sunucu, oğlu Eymen'in ileride babasıyla görüşeceğini düşünmediğini söylüyor: "Annemle babam, ben 17 yaşındayken ayrıldı. Bana açıkladıklarında 'Evde kavga edeceğinize ayrılın daha iyi' dedim. Çocuğun mutsuz olacağı bir evliliktense, o evliliğin bitmesini tercih ederim. Ayrılmış annebabaların çocuklarının, sağlıklı bir ortam sağlandığında daha mutlu büyüdüklerini görüyorum. Sevgi dolu bir ortamda büyüyen çocukların, kendisine sevgi göstermeyen, onu arayıp sormayan ebeveynlerin peşinden gideceğini de sanmıyorum. Çocuğumun da büyüyünce biyolojik babasını arayıp soracağını düşünmüyorum. Annem şimdi bana 'Senin için saçımı süpürge ettim, hayatıma kimseyi sokmadım' diyor. Ben de 'Evlenseydin keşke anne' diyorum. Belki ileride Eymen de bana aynısını söyler.Oğlunun kendisine benzediğini söyleyen Ece Erken, şöyle diyor: "Eymen, benim bebekliğime çok benziyor; yüzümüz neredeyse aynı. Çok sakin, söz dinleyen, uysal bir çocuk. Ayrıca çok merhametli ve duygusal. Bir gün beni bir kıza değişmez inşallah! (Gülüyor) Şaka bir yana, ileride oğlumun mürüvvetini görmeyi çok isterim. Evlenmek için 40 yaşına kadar beklemesin; torunumu kucağıma alıp seveyim."Oğlu Eymen ile ikinci Anneler Günü'nü geçiren Erken, minik Eymen'i tek başına büyütüyor ama yine de çok mutlu. "Eymen hayatıma girdiği için çok şanslıyım, onun bir gülüşü bana her şeyi unutturuyor" diyor. Erken ve oğluyla buluştuğumuzda ortamın havası bir anda değişiyor. Anne-oğul, bizi gülücükler saçarak karşılıyor. Eymen de annesi gibi çok sıcakkanlı; hemen kaynaşıyoruz.Oğlu dünyaya geldikten sonra hayatının değiştiğini söyleyen ünlü sunucu, şöyle diyor: "Eymen beni tamamen değiştirdi. Artık çoğunlukla çocuğu olan arkadaşlarımla görüşüyorum. Geceleri hiç dışarı çıkmıyorum. Zaten her akşam saat 9'da Eymen'i uyutuyorum. Kendimi oğluma göre programlıyorum. Bundan sonraki işlerimde de böyle olacağım. Eskiden çok fevriydim; artık daha sakin kararlar alıyorum. Oğlum bana daha sabırlı olmayı öğretti."Uzun süredir hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Erken'e, "Anne olduktan sonra kendinizi aşka kapattınız mı?" diye soruyorum. İçten bir cevap veriyor: "İki yıldır hayatımda kimse yok ama bundan sonrası için ne olur bilemem. Küçük yaşlardan beri kendi paramı kazanıyorum. Allah'a şükür belli bir yatırımım var; kimseye eyvallahım yok. 39 yaşındayım, bundan sonra hayatıma girecek kişi benden güçlü biri olmalı. Hep erkek gibi davrandım. Artık erkeğin sorumluluklarını üstlenmeyeceğim, bana kadın olduğumu gösterecek, adam gibi bir adamla olmak isterim. Tabii oğluma da abilik yapacak biri olması gerekiyor, çünkü önceliğim Eymen."Yanında oğlu olmadan dışarıya adım atmak istemediğini söyleyen ünlü sunucu, doğumdan sonra sadece bir kez ABD tatiline gitmiş: "Eymen'siz bir şey yapmak istemiyorum. ABD'ye gittiğimde saat farkından dolayı oğlumu kamerayla izleyemiyordum. Kendimi çok kötü hissettim. Artık onsuz bir yere gitmem."Peki Erken yeniden anne olmak istiyor mu? Anaç biri olduğunu belirtip şöyle diyor: "Eymen'e kız kardeş yapmayı çok isterim. Bana 'Kızın olsa, o da oğlun gibi çok güzel olur' diyorlar."