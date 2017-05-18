Bu ne hız Hakan?

Aslışah Alkoçlar'la yollarını ayıran Hakan Sabancı, İstanbul gecelerinin tozunu attırıyor. Adı Hadise ve Dila Tarkan'la anılan Sabancı, bu kez de Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda başka bir kızla görüntülendi.