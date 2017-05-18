Bu ne hız Hakan?

GÖKHAN GÖKDUMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 18.5.2017
Bu ne hız Hakan?
Aslışah Alkoçlar'la yollarını ayıran Hakan Sabancı, İstanbul gecelerinin tozunu attırıyor. Adı Hadise ve Dila Tarkan'la anılan Sabancı, bu kez de Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda başka bir kızla görüntülendi.
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Bu ne hız Hakan?
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