3 ayda eridi

Giriş Tarihi: 18.5.2017 11:00 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 11:23
Gülşen 3 ayda eridi

5 yıllık beraberliklerinin ardından 2016 yılının Haziran ayında İspanya'nın Barselona kentinde dünyaevine giren popçu ile aranjör ilk bebeklerini nikahtan 6 ay sonra kucaklarına almışlardı. Doğumdan 2 ay sonra sahnelere dönen Gülşen verdiği doğum kilolarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Anne olduktan iki ay sonra sahnelere geri dönen popçu , doğum kilolarından üç ay içerisinde tamamen kurtuldu. 25.si düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması final gecesinde sahne alan pop müziğinin sevilen ismi Gülşen şarkıları, sahne performansı ve kostümüyle izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı.

DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULDU

Sadece 3 ayda tüm doğum kilolarından kurtulan güzel popçunun incecik beliyle bacakları dikkat çekti. Gecede sahne alan Gülşen, kusursuz fiziğiyle parmak ısırttı.



İKİNCİ BEBEK SİNYALİ

Geçtiğimiz Ocak ayında anne olan Gülşen geçtiğimiz günlerde "İkinci çocuğu istemiyorduk ama 'dan sonra fikrimiz değişti" açıklamasında bulunarak ikinci bebek sinyallerini vermişti.



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Gülşen 3 ayda eridi
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