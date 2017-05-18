Gülşen 3 ayda eridi

Anne olduktan iki ay sonra sahnelere geri dönen popçu Gülşen
, doğum kilolarından üç ay içerisinde tamamen kurtuldu. 25.si düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması final gecesinde sahne alan pop müziğinin sevilen ismi Gülşen şarkıları, sahne performansı ve kostümüyle izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı.
DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULDU
Sadece 3 ayda tüm doğum kilolarından kurtulan güzel popçunun incecik beliyle bacakları dikkat çekti. Gecede sahne alan Gülşen, kusursuz fiziğiyle parmak ısırttı.
İKİNCİ BEBEK SİNYALİ
Geçtiğimiz Ocak ayında anne olan Gülşen geçtiğimiz günlerde "İkinci çocuğu istemiyorduk ama Azur Benan
'dan sonra fikrimiz değişti" açıklamasında bulunarak ikinci bebek sinyallerini vermişti.
Tarkan, Çolakoğlu çiftinin bebeği Azur Benan ile...