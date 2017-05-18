Özge Özpirinçci'den duygusal paylaşım!

Ekranların sevilen oyuncusu Özge Özpirinçci, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni topladı. Ünlü oyuncu paylaşım yaptığı fotoğrafın altına 'İlkokul 1'in ilk günü! Akademik hayata karşı tavrım o günden itibaren çok netti! Stresten yanağımda çıkan uçuğun izi durur hala! Hey gidi günler... saçlarımı o kadar kısa kestirmişler ki (kesin bitlenmişimdir) İlkokul formamı almaya gittiğimde satış elemanı hanımefendi babama ve bana bakıp erkek üniformalarına yönlendirmişti. Çok üzülmüştüm ama şimdi gülüyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri iste...'