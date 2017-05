Mandala yapan enteller kanaviçe işlediğim için bana kıro der

ARNAVUT

'Bahtiyar Bahtıkara' filminde 'Pakize' karakterini canlandıran Yeşim Salkım, ilk kez bir komedi filmiyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Önümüzdeki yıl Bağkur'dan emekli olacağını söyleyen ünlü oyuncu, Bodrum'a yerleşmeyi planlıyor. "Çok dibe vurdum, beş kuruşsuz kaldığım da oldu" diyen Salkım, yeni filmini ve gelecek planlarını GÜNAYDIN'a anlattı...İlk kez komedi filminde oynayacağım için kabul ettim. Bana hep dram rolleri geldi ve içim çok sıkıldı. Kadir Çöpdemir ve oyuncu kadrosu, bir de filmde 70'lerdeki Yeşilçam tadının olması çok hoşuma gitti. Bence insanların çok özlediği bir şey bu. Saçma sapan komedilerin veya ağır dramların olduğu, hayatın gerçeğinin yüzünüze vurulduğu filmleri insanlar reddetmeye başladı. Bizimkisi, hareketli ve güzel bir film. Senaryoyu okuyunca çok beğendim, canlandırdığım 'Pakize' karakterini de sevdim. İsmi bile güzel geldi... İyi ki böyle bir projenin içinde olmuşum. Daha önce hiç komedi oynamadığım için tereddütüm vardı; nasıl olacak, insanlar ne düşünecek diye... Sonra ne düşünecekleri çok da umrumda değil dedim. (Gülüyor) Bu hayatta önemli olan, benim ne düşündüğüm...Onu ayırt edemedim hiç... Bazıları şarkıcılık ağır geliyor diyebilir çünkü 16 yaşından beri şarkı söylüyorum. Bu işe böyle başladım. Konservatuvar mezunuyum, notayı tersten okurum! Nota okuyamayanlar bile 'Şarkı söylemekten keyif alıyorum' diyorsa, benim şarkıcılığı ikinci plana atmam zor. Bir de sahnedeyken, hep kendime şarkı söylerim ben. Anlatamadığım, söylemediğim bütün duygularımı, o şarkılarla öyle güzel anlatıyorum ki... Şarkıcılık benim için çok başka bir yerde. Oyunculuk ise duyguları ifade etme biçimim. İkisini ayırt etmiyorum.Sizin arkanızdan konuşup sonra ağzımı yüzümü kıvıracağıma, düşüncelerimi direkt yüzünüze söylerim. Ben Arnavut kızıyım; lafı ortaya koyarım, isteyen istediği kadarını alır. Hayatta saklanacağım, utanacağım hiçbir şeyim yok. Küçücük kızıma dahi, hayatımı tüm detaylarıyla anlatıyorum. Bana bir soru sorduğunda, cevap veremezsem "Bunu cevaplamadın, bana haksızlık ediyorsun" diyor. Her sektörde mesleğini o kadar çok ayağa düşürmüş insan var ki, artık birilerinin buna dur demesi lazım. Giritli bir anneanne ile büyüdüm. Şu an anneannem 95 yaşında ve hâlâ bana şunu söyler; "Seyrek git dostuna, kalksın ayak üstüne..." Bu bir saygıdır. Ülkemizin kaybettiği en önemli değer, saygı... Kimse birbirine saygı göstermiyor. Biz artık kendimizi tanımıyoruz.İnsanlar birbirini çok yalnız bırakıyor. Mesela bir işe girerken, herkes sorumlulukları birbirine atıyor. Artık sokakta birini gördüğümüzde dönüp bakmıyoruz bile. O yüzden Suriyeli çocukları gördüğümüzde, 'Bunların burada ne işi var?' diyebiliyoruz. Halbuki o çocukların hiçbir günahı yok. Onların anne-babalarının, hangi politika sonucu, nasıl ve neden ülkemize geldiği beni ilgilendirmiyor. Ben onlardan habersiz, burada ayakları çıplak gezen çocuğa bakıyorum. Bunlar, belki de bu ülkede anlaşılamamama neden oluyor.10 yılımı o kadar güzel geçirdim ki... Çok dibe vurdum, beş kuruşsuz kaldım, evimi ipotek ettirdim, TMSF ile uğraştım... Bir yandan derdimi anlatamadım, hastalandım... O kadar sıkıntı bir yerden çıkacaktı tabii... Rahmimde tümör çıktı, çok ağır bir üç yıl geçirdim. Bebeğimi dünyaya getirdim. Tümör büyürken, Ada da büyüdü karnımda... O şekilde doğum yaptım, masada kalıyordum. İnanç o kadar kuvvetli bir şey ki; ağladıkça, dua ettikçe Allah sana daha çok yardım ediyor. Sonra eşimden ayrıldım, çok acı çektim, çok kızdım ama onun arkasından hiç konuşmadım. Çocuğumun kıymetli babasıydı, benim için de öyleydi.Rabbim bana çok güzel bir hayat nasip etti. Varlığı da gördüm, yokluğu da... Çok iyi bir anne-babayla büyüdüm; babam tam bir öğretmendi. Asker bir dedem vardı. 4 yaşında Fransız anaokuluna gitmiş, el bebek gül bebek büyütülmüş bir kızım. Sonra annemle babam ayrılınca çok zor günler yaşadık. Hem okudum, hem çalıştım. Sonra hayatım değişti; şarkı söylemeye başladım, albümlerim milyon sattı. Sonra bir adamla tanıştım ve o adam bütün hayatımı değiştirdi. Ondan ayrıldım, gittim at çiftliğinde evlendim. Hayatın her yönünü tatmış, her şeyden nasibini almış, güzel bir hayat yaşamış bir kadınım.Çok güzel nakış işliyorum, örgü örüyorum. Evde kanaviçeler, danteller yapıyorum. Mesela mandala, kanaviçenin farklı bir türüdür. Diğerleri mandala yapar, entelektüeller ya... Ben kanaviçe işlediğimi söylesem, bana kıro derler! Tarihine, geçmişine bakmadan bir taraflarıyla gülerler örgü, dantel, nakış deyince...Beni yerden yere vurdular, hatta konserimegelip pankart açtılar. Ama bunlar umrumunköşesinde bile değil. Bir insan aynı anda Hz.Muhammed'i (S.A.V), Mustafa Kemal Atatürk'üve ülkesini yöneten lideri sevemez mi? İlla birayrım mı gerekiyor? Siz yapın o ayrımı o zaman...Ben asker torunuyum. Atatürk'ün ilkeleri,inkılapları, cumhuriyeti ve bize bıraktıklarıylagurur duyuyorum. Müslüman'ım ama dinin gerektirdikleriniyerine getirebiliyor muyum, hayır.Hiçbirimiz getiremiyoruz. O işler umreye gidipsonra oranı buranı açarak olmaz. Bir şeyi ya tamyaparsın ya da hiç yapmazsın. Ben yapamadığımiçin umreye gitmedim çünkü biliyorum ki, döndüktensonra sahneye çıkacağım. 15 Temmuzgecesi, tüm ülke kara bir gün yaşarken, insanCumhurbaşkanı'nın ya da Başbakan'ın sağ salimyere inmesini istemez mi? Bundan daha insanine olabilir? Ben insanca davrandım, onlar davranmayabilir.Bunun için taşlanacaksam, ilk taşısuçsuz ve günahsız olan atsın. Bu kadar basit!Hayatımda fanatiklik yok. Fanatizm, heralanda tehlikelidir. Yüksek lisansımı psikolojiüzerine yaptım. 30 yaşında Fransa'da psikolojiokumuş bir kadına dert anlatmasın kimse... Benimokuduklarım, onların aldığı yolu geçer. 25sene önceki Yeşim Salkım'a bakın, aynıdır. Beşeriilişkilerimle bir yerlere gelmedim. Ben evlendim;etik olan bu, evlenmeyenler düşünsün.Annesiyle aynı evde yaşadığını söyleyen Yeşim Salkım, ailesiyle ilişkilerini şöyle anlatıyor: "Anneler Günü'nde laf olsun diye annemi yanıma alıp fotoğraf çektirmem arkadaş! Biz hep bir aradayız. Annemin, babamın, anneannemin beni görmeye ihtiyacı var. Tek gün izinli olsam bile fark etmez; o gün çocuğumu alıp anneanneme giderim. Beni görünce gözleri daha başka bakıyor. Hiçbir şeyi mış gibi yapmıyorum. Bir şeyi yapmış olmak için yapmak bana göre değil." Yurt dışında geçirdiği 10 yılın kendisine çok şey kattığını söyleyen ünlü sanatçı, şöyle konuştu: "Kendi mesleğim dışında başka işlere göz dikmedim. İşsiz güçsüz sokakta gezen bu kadar çok şarkıcı ve oyuncu var. Gençler aç gezerken; onun bunun sırtından para kazananları, haksızlığa uğrayanları gördükçe gözlerim hastalandı... Çok samimi söylüyorum; artık bunları görmek istemiyorum.Yurt dışında 10 yıl yaşadım ve gördüm ki, biz alkışlamayı bile bilmiyoruz. Bizdeki törenlerde herkes ödülünü alıp salonu terk eder. Kimse başkasının ödülünü almasını bekleyip onu alkışlamaz. Yahu gerçekten olmasa bile rol yap! Oscar töreninde bile oynuyorlar, sen de oyna be!"Bodrum'ayerleşiyorum. Kitabımıçıkardıktansonra gitmeyiplanlıyorum. SeneyeBağkur'danemekli olacağım.Annemi ve Ada'yıalıp Bodrum'agideceğim. Oradaçocuklarla birşeyler yapmakistiyorum. Herkesetavsiye ediyorum;belli birzaman gelinceemekliye ayrılın.Psikolojiüzerine kitap yazıyorum,seneyeçıkacak inşallah.Bu kadar okuduk,bari diplomamızıarkaya koyupeğitim aldığımdalda bir şeyleryazayım... Hayatımı,anneliği,çocuk bakımını,kadın-erkekilişkilerini kendideneyimlerimleyazıyorum.