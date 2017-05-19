"Mankenler fakirlerle mi çıksın?"

Dolu bir salona konuşan ve soruları içtenlikle yanıtlayan Özge Ulusoy, bir öğrencinin sorduğu 'Mankenler neden hep zengin iş adamlarıyla çıkıyorlar?' sorusuna 'Neden mankenler fakirlerle mi çıksınlar…' yanıtını verdi. Özge Ulusoy'un soru cevapları şu şekilde gelişti:

"MANKENLER FAKİRLERLE Mİ ÇIKSIN?"

Özge Ulusoy: Böyle bir durum yok mesela Çağla Şıkel Emre Altuğ ile evliydi. Hem ne yapalım mankenler olarak gidip fakirlerle mi çıkalım anlamadım. Sen de hayatındaki insanın mesela kız arkadaşının çalışmasını ekmeğini eline almasını istemez misin? Ben zaten paraya ihtiyacı olan bir insan değilim…

AŞKTA GÜVEN ARIYOR

Özge Ulusoy hayatına sokacağı kişide 'güven' duygusuna önem verdiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden de günde beş altı tane evlilik teklifi aldığını söyleyen Ulusoy, Hacı Sabancı'nın kendisine taktığı Çinekop lakabını artık hayatından çıkardığını söylerken benim lakabım eskiden beri Uzun fıstık şeklinde konuştu.

FAKİR YORUMUNA ÖZGE'DEN AÇIKLAMA

Ulusoy, yaptığı açıklamalar üzerine tepki alınca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.