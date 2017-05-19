"ler lerle mi çıksın?"

Giriş Tarihi: 19.5.2017 15:40 Güncelleme Tarihi: 19.5.2017 15:56
Mankenler fakirlerle mi çıksın?

Kısa bir süre önce iş adamı Hacı Sabancı ile olan birlikteliğini sona erdiren Kıbrıs'ta katıldığı bir söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Dolu bir salona konuşan ve soruları içtenlikle yanıtlayan , bir öğrencinin sorduğu 'ler neden hep zengin iş adamlarıyla çıkıyorlar?' sorusuna 'Neden mankenler lerle mi çıksınlar…' yanıtını verdi. Özge Ulusoy'un soru cevapları şu şekilde gelişti:

"MANKENLER FAKİRLERLE Mİ ÇIKSIN?"

Özge Ulusoy: Böyle bir durum yok mesela Çağla Şıkel Emre Altuğ ile evliydi. Hem ne yapalım mankenler olarak gidip fakirlerle mi çıkalım anlamadım. Sen de hayatındaki insanın mesela kız arkadaşının çalışmasını ekmeğini eline almasını istemez misin? Ben zaten paraya ihtiyacı olan bir insan değilim…

AŞKTA GÜVEN ARIYOR

Özge Ulusoy hayatına sokacağı kişide 'güven' duygusuna önem verdiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden de günde beş altı tane evlilik teklifi aldığını söyleyen Ulusoy, Hacı Sabancı'nın kendisine taktığı Çinekop lakabını artık hayatından çıkardığını söylerken benim lakabım eskiden beri Uzun fıstık şeklinde konuştu.

FAKİR YORUMUNA ÖZGE'DEN AÇIKLAMA

Ulusoy, yaptığı açıklamalar üzerine tepki alınca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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"Mankenler fakirlerle mi çıksın?"
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