Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı ve oyuncu Payidar Tüfekçioğlu için Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Üsküdar Tekel Sahnesi'nde düzenlenen veda törenin ardından Tüfekçioğlu'nun naaşı sevenlerinin korteji eşliğinde camiye getirildi.

Cenaze törenine sanatçısının eşi Mine Tüfekçioğlu, kızı Tılsım Tüfekçioğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Kenan İmirzalıoğlu, Usta oyuncu Musa Uzunlar, tiyatrocu dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Payidar Tüfekçioğlu’na veda

Sanatçının eşi Mine Tüfekçioğlu, taziyeleri kabule etti. Sevenleri sanatçının naaşı başında dualar ederek gözyaşı döktü. Sanatçı için öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı.

"ÇOK FARKLI YÖNLERİ DE OLAN SANATÇILAR KAYBEDİNCE BİR KAÇ SANATÇI KAYBETMİŞ GİBİ OLUYORUZ"

Çok farklı yönleri olan sanatçıları kaybedince bir kaç sanatçıyı birden kaybetmiş gibi hissedildiğini söyleyen Bakan Avcı, "Başımız sağolsun. Ben bütün aileye sevenlerine sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Her sanatçının kaybı tabi ki üzücü ama özellikle böyle çok farklı yönleri de olan sanatçılar kaybedince bir kaç sanatçı kaybetmiş gibi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ERKEN YAŞTA KAYBETMENİN ACISINI ÇEKİYORUZ"

Usta oyuncu Musa Uzunlar Payidar Tüfekçioğlu'nu çok erken yaşta kaybetmenin acısını yaşadığını söyleyerek, "Payidar bizim 1979 yılında konservatuvara birlikte girdiğimiz uzun yıllar aynı evde kaldığımız çok değerli dostumuz. Aynı zamanda çok değerli bir sanatçı. Klasik olacak ama çok erken yaşta kaybetmenin acısını çekiyoruz" şeklinde konuştu.

"BENDE HAKKI BÜYÜKTÜR"

Kenan İmirzalıoğlu ise "Hepimizin başı sağolsun. Payidar ağabey hepimizin sevdiği bir kişiydi. Ben bu sektöre başladığım zaman 4 yıl Miroğlu'nu seslendirdi biliyorsunuz. O yüzden bende hakkı büyüktür. Hakkımızı helal etmeye geldik varsa. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Tüfekçioğlu'nun naaşı alınan helalliğin ardından sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Sanatçının alkışlar eşliğinde cenaze aracına konan naaşı defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığına götürüldü. Öte yandan Bakan Avcı da sanatçının ailesine mezarlığa kadar eşlik ederek onları yalnız bırakmadı.