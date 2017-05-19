'a ne oldu?

Giriş Tarihi: 19.5.2017 11:23 Güncelleme Tarihi: 19.5.2017 12:25
Seda Sayan'a ne oldu?

SABAH Günaydın yazarı Mevlüt Tezel ünlü sanatçı 'ın Instagram paylaşımı ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu

İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı;

'ın Instagram hesabından paylaştığı bu selfie gerçekten enteresan. Seda Sayan'ın yüzüne bir şeyler olmuş, bir rahatsızlık mı yaşadı acaba? Ya da operasyon geçirmiş hali mi bu?

İkinci Rene Zellweger vakası bu! Sanki karşımızda bambaşka biri var. Sanki Seda Hanım'ın elmacık kemiğine yanlış bir müdahalede bulunulmuş gibi...

Estetik operasyonlarda elmacık kemiği en riskli bölgedir.

Peki ya bu selfie'nin Instagram'da 25 bin beğeni almasına ne demeli? Halk Seda Sayan'ı gözü kapalı seviyor galiba!

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Seda Sayan'a ne oldu?
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