Seda Sayan'a ne oldu?

İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı;

Seda Sayan'ın Instagram hesabından paylaştığı bu selfie gerçekten enteresan. Seda Sayan'ın yüzüne bir şeyler olmuş, bir rahatsızlık mı yaşadı acaba? Ya da estetik operasyon geçirmiş hali mi bu?

İkinci Rene Zellweger vakası bu! Sanki karşımızda bambaşka biri var. Sanki Seda Hanım'ın elmacık kemiğine yanlış bir müdahalede bulunulmuş gibi...

Estetik operasyonlarda elmacık kemiği en riskli bölgedir.

Peki ya bu selfie'nin Instagram'da 25 bin beğeni almasına ne demeli? Halk Seda Sayan'ı gözü kapalı seviyor galiba!