Yıldız dağıttı

Sinan Serter'den boşandıktan sonra istikrarlı bir ilişki yaşayamayan ve hep hüsrana uğrayan Özlem Yıldız, bir kez daha aşık! Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde ismi öğrenilemeyen yeni sevgilisiyle, son dönemin gözde eğlence semtlerinden Karaköy'deydi. Çift, Mitte'de eğlendi.Mekana gece yarısı 01:00 civarında giden iki sevgilinin keyfi yerindeydi. Meraklı bakışlara aldırmadan çılgınca eğlenen ikili, sarmaş dolaş dans etti, liseli aşıklar gibi öpüşüp koklaştı. Özlem Yıldız, alkolün de etkisiyle etraftaki kimseyi umursamadı.Özlem Yıldız, son olarak Mersinli ve evli işadamı Mustafa Elgin ile olaylı bir beraberlik yaşamıştı.