Meryem, Cannes’da göz kamaştırdı

atv'de yayımlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan güzel oyuncu Meryem Uzerli, bu yıl festivalde yer alışının 20'nci yılını kutlayan Fransız mücevher markası Chopard'ın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne katıldı. Uzerli, yönetmen Bong Joon Ho'nun "OKJA" filminin prömiyeri ile kırmızı halıda boy gösterdi. Julianne Moore, Juliette Binoche, Tilda Swinton, gibi dünya starları ile kırmızı halıda yürüyen Uzerli, Raşit Bağzıbağlı tarafından özel tasarlanan gece mavisi kıyafeti ve Chopard koleksiyonundan mücevherleri ile göz doldurdu. Meryem Uzerli film gösteriminin ardından bu yıl festivalde 20. yılını kutlayan ve festivalin en önemli davetleri arasında gösterilen Chopard'ın özel davetine katıldı. Güzel oyuncu davette Will Smith ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.