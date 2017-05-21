perişan oldu

Giriş Tarihi: 21.5.2017 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 12:27
Özge Ulusoy perişan oldu

Geçtiğimiz gün Lefkoşa'daki bir söyleşide gelen “Mankenler neden hep zengin iş adamlarıyla çıkıyor?” sorusuna "Mankenler fakirlerle mi birlikte olsun?" sözleriyle cevap veren ve eleştiri yağmuruna tutulan manken , önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendini savundu.

Sosyetik işadamı 'yla 6 yıllık aşkı geçtiğimiz ay biten manken Kıbrıs'ta katıldığı bir söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ulusoy, bir öğrencinin sorduğu 'Mankenler neden hep zengin iş adamlarıyla çıkıyorlar?' sorusuna 'Neden mankenler fakirlerle mi çıksınlar?' yanıtını verdi.

"KORKUNÇ YORUMLARLA PERİŞAN OLDUM"

Yanlış anlaşıldığını söyleyen Ulusoy, eleştirilerin kendisini üzdüğünü dile getirerek şunları söyledi: "Yıllardır azimle çalışıp kendi parasını kazanmış ama sevgisi hep eleştirilmiş ve üzülmüş bir kadınım. Sadece başlığa bakarak namusuma, aileme, mesleğime, tipime ve sesime yapılan korkunç yorumlarla perişan oldum."

ÖZGE ULUSOY SİTEM ETTİ
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Özge Ulusoy perişan oldu
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