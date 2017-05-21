Özge Ulusoy perişan oldu

Sosyetik işadamı Hacı Sabancı'yla 6 yıllık aşkı geçtiğimiz ay biten manken Özge Ulusoy Kıbrıs'ta katıldığı bir söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ulusoy, bir öğrencinin sorduğu 'Mankenler neden hep zengin iş adamlarıyla çıkıyorlar?' sorusuna 'Neden mankenler fakirlerle mi çıksınlar?' yanıtını verdi.



"KORKUNÇ YORUMLARLA PERİŞAN OLDUM"



Yanlış anlaşıldığını söyleyen Ulusoy, eleştirilerin kendisini üzdüğünü dile getirerek şunları söyledi: "Yıllardır azimle çalışıp kendi parasını kazanmış ama sevgisi hep eleştirilmiş ve üzülmüş bir kadınım. Sadece başlığa bakarak namusuma, aileme, mesleğime, tipime ve sesime yapılan korkunç yorumlarla perişan oldum."

ÖZGE ULUSOY SİTEM ETTİ