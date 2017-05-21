Zerrin Tekindor'un annesini görenler hayran kaldı

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Haluk Bilginer ile olan 5 yıllık birlikteliğini sonlandıran Zerrin Tekindor magazin gündeminden düşmüyor. Rol aldığı tüm projelerde yeteneğini konuşturan güzel oyuncu, mütevazı yaşam stiliyle de beğeni topluyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her zaman kendine hayran bırakan Zerrin Tekindor, bu güzelliğini hem sağlıklı ve düzenli yaşam tarzına hem de genlerine borçlu! 54 yaşındaki Zerrin Tekindor, annesinin bir fotoğrafını paylaştı. Anne Tekindor'un fotoğrafını görenler ise hayran kaldı...





Posta'da yer alan habere göre; Masmavi gözleri, pürüzsüz teni ve asil gülümsemesiyle poz veren Feriha hanım, başarılı oyuncunun hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları Zerrin Tekindor'u annesine benzetirken, bazıları benzemediği yorumunu yaptı. Ama hepsi bu duru güzellik konusunda hemfikirdi.







Zerrin Tekindor ile kardeşi Ferin Batman