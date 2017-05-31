Deniz Seki'nin icra borçlarını kardeşi Serkan Seki kapattı

Mahkeme kayıtlarına göre; 30 Mayıs 2014'te evinden çıkan ve 30 aydır tutuklu olan Deniz Seki'nin, 2007 model kapalı kasa bir aracının üzerinde bile 4 ayrı haciz bulunuyordu.

Bu icralardan 1.'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş Vergi Dairesi adına koyduğu haciz, ikincisi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Dairesi'nin haczi, 3.'sü 35. İcra Dairesi'nin haczi ve 4.'sü ise eski oturduğu lüks sitedeki evin 7 bin 500 TL'lik aidat borcunu ödemediği için 22. İcra Dairesi'nin koyduğu hacizdi.



BORÇLARINI KARDEŞİ KAPATTI

Deniz Seki'nin kardeşleri hemen devreye girdi. Dün itibariyle sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Serkan Seki, icra borçlarını kapattı.



