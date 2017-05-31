'nin icra borçlarını kardeşi kapattı

Giriş Tarihi: 31.5.2017 13:45 Güncelleme Tarihi: 31.5.2017 13:58
Deniz Seki'nin icra borçlarını kardeşi Serkan Seki kapattı

Kasım 2014'ten bu yana Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde bulunan , 5 Haziran Pazartesi günü özgürlüğüne kavuşacak. Kesinleşen cezasının 3,5 yılını hapiste geçiren ünlü şarkıcının bu sevincine icra borcu gölge düşürmüştü. Ancak Seki, cezaevinden çıkmasına 5 gün kala kardeşi 'den müjdeli haber aldı.

Mahkeme kayıtlarına göre; 30 Mayıs 2014'te evinden çıkan ve 30 aydır tutuklu olan 'nin, 2007 model kapalı kasa bir aracının üzerinde bile 4 ayrı haciz bulunuyordu.

Bu icralardan 1.'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş Vergi Dairesi adına koyduğu haciz, ikincisi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Dairesi'nin haczi, 3.'sü 35. İcra Dairesi'nin haczi ve 4.'sü ise eski oturduğu lüks sitedeki evin 7 bin 500 TL'lik aidat borcunu ödemediği için 22. İcra Dairesi'nin koyduğu hacizdi.

BORÇLARINI KARDEŞİ KAPATTI

Deniz Seki'nin kardeşleri hemen devreye girdi. Dün itibariyle sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi , icra borçlarını kapattı.

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Deniz Seki'nin icra borçlarını kardeşi Serkan Seki kapattı
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