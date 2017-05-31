Ece’nin mimarı sahte çıktı

Ece Erken, geçtiğimiz ay mahkemelik olduğu mimara önceki gün temyiz davası açarak yargı yoluna gitti. Ünlü sunucu, mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Erken'in avukatı Ersoy Akdemir, konunun İç Mimarlar Odası'na da taşındığını ve davalık oldukları mimarın İç Mimarlar Odası'na kayıtlı olmadığını ve bunun hukuka aykırı olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Bahsi geçen şahsın, mimarlar odasına kaydı olmadığı gibi ödenen bedellere ilişkin fatura kesmediği için kayıt dışı tahsilat yaparak vergi usulsüzlüğü yaptığı ortaya çıktı. Vergi dairesinde konu inceleniyor."



İÇ MİMARLAR ODASINDA KAYDI YOK

Avukat Akdemir, yaşanan olayı şöyle özetledi: "Müvekkilim Ece Erken'e ait evin tadilat işlerine talip olan iç mimarlık şirketi, işin yapılmasından sonra fazladan ve fahiş düzeyde para talep etmişti. Davayla ilgili yaptığımız araştırmada hukuksuzluğun sadece fazladan talep edilen paradan ibaret olmadığı, ilgili iç mimarlık şirketinin farklı konularda da ciddi ihlaller içerisine girdiği üzülerek görülmüştür." Konu ile ilgili olarak görüşleri alınan İçmimar ve Çevre Tasarımcısı TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak ise şöyle konuştu: "Halkımızın; bilinçlenmesi ve meslek odasına kaydı bulunmayan, başka meslek disiplinlerinden olan ve hatta hiç bir mesleki eğitimi olmayan, bizim sahte iç mimar olarak adlandırdığımız, hem iç mimarların, hem de vatandaşımızın hakkını gasp eden yani anayasal bir suç işleyen bu kişilere itibar etmemesi gerekmektedir. Meslektaşlarımız ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerektiğini, hizmet almak istedikleri iç mimarın meslek odasında kaydı olup olmadığını İç Mimarlar Odası ile iletişime geçerek öğrenebileceklerini belirtmek isterim."