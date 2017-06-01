Amine aileye girdi!

Aşkta sorun yok! 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Mesut Özil'in kıskançlık yüzünden yollarını ayırdığı söylenmişti. Ancak nişan yüzüğünü çıkarmayan Gülşe ile futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil'in eşi Esra Özil arasından su sızmıyor. Ünlü manken, geçen hafta Esra Özil'i, İstanbul'daki evinde ağırladı.Mesut Özil, bir hayranının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı beğenerek ayrılık dedikodularına cevap vermiş oldu.