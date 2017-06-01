‘Ben de bunları yaşadım sakın yılma’

Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri nedeniyle Amerika'da ameliyat olan ve tedavisine devam edilen Hülya Koçyiğit, hayranlarının ve yakın dostlarının desteğiyle moral buluyor. Yıllar önce kendisi de kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın ünlü ismi Filiz Akın da; Koçyiğit'in önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı, çok fazla ağrısının olduğunu yazdığı notun altına şu yorumu yaptı: "Hülyacım canım arkadaşım, bu çok zor bir süreç. Sen güçlü ve sabırlısın. Ama sonunda sağlığına kavuşmak için bu mücadeleyi vermen gerekecek. (Tahminen altı ay) Neler neler geldi benim başıma da tedavi sırasında. Ağrı kesicilerin ardından 'Bir gün daha yaklaştım iyileşmeye' diyordum ama yeni sıkıntılar başlıyordu. Hiç yılma birtanem. Zorluklardan fırsat buldukça olumlu düşün. Dualarımız ve sevgimiz seninle olacak. Ben yaşadığım için biliyorum, sen de hissediyorsundur; bu da tedavinin bir parçası olarak direnç veriyor insana."