Ünlü oyuncu İnan Ulaş Torun’un eski sevgilileri konuştu!

Twitter'da hakkında yazılan şiddet iddialarıyla gündeme gelen ve şu an meslektaşı Algı Eke'yle beraber olan oyuncu İnan Ulaş Torun'un eski sevgilileri, yaşadıklarını HT Magazin'den Neziha Kartal'a anlattı. Torunla 2 ay boyunca birlikte olduğunu belirten oyuncu S., "Çok kıskançtı. Sürekli benim birileriyle yattığımı, onu aldattığımı iddia ediyordu. Bu yüzden kavga etsek de sonra dünyanın en tatlı insanı olarak gelip özür diliyor ve bana yaşadığı travmalardan bahsediyordu" dedi ve ekledi:

"SAÇIMDAN ÇEKTİ VE TEKME ATTI"

"Bir akşam arkadaşımızın evindeydik. Bir kız arkadaşımın sevgilisiyle bakıştığımı iddia edince kavga ettik. Çok utandım, oradan erken ayrıldık. Evimin kapısına geldiğimizde ayrılmak istediğimi söyledim. 'Artık beni sevmiyor musun?' dedi. 'Sevmiyorum' dediğimde öyle bir bakışı vardı ki ağlayacağını düşündüm ama bana tekme attı. Saçımdan çekerek beni apartmanın içine çekti. Eve zor kaçtım. Bu olaydan sonra darp raporu aldım. 1 hafta evden çıkamadım. Korktuğum için dava açmadım. Hem beni sevdiğini söylüyor hem de 'o...' diyordu. Bana çok âşık olduğunu ve tekrar denemek istediğini söyledi. Onu her yerden engelledim. Mesajları kesilmeyince 'Seni magazine veririm' diye tehdit ettim. Korktu ve vazgeçti."

İlişkiye başlamadan önce, Torun'un nasıl biri olduğunu ortak tanıdıklarına sorduğunu ve "Çok tatlı bir insandır" cevabını aldığını belirten S., yaşadıklarından sonra psikolojik destek aldığını belirtti: "Bu travmadan kurtulmak için hipnoz tedavisi gördüm. O, benim son erkek arkadaşım. Artık hiçbir erkeğe güvenemiyorum."

İnan Ulaş Torun'un bir diğer eski sevgilisi G. ise, oyuncuyla 3 yıl boyunca birlikte olduğunu açıkladı. Öğretmen olan genç kadın, Torun'la yaşadığı ilişki için şunları söyledi: "İlişkimiz şiddet yüzünden bitti. Bu şiddet televizyon kırma, telefon atma, sehpa parçalama şeklindeydi. Çok âşık olduğum için idare ettim. Kimseye hiçbir şey söylemedim. İşin rengi kıskançlıklarla değişti. Televizyon seyretmeme bile izin vermiyor, beni oyuncu arkadaşlarından kıskandığı için tiyatrodaki hiçbir oyununa davet etmiyordu. Beni hiçbir arkadaşıyla tanıştırmadı."

"DARBEYE BAĞLI BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİM"

Kıskançlık yüzünden başlayan bir kavgalarının hastanede bittiğini belirten G., olayı söyle anlattı: "Gece vakti, Kadıköy'de antikacılar sokağında, sürükleye sürükleye beni dövmeye başladı. Apartmanda da aynı şekilde dövdü. Bodrum katında bir evde oturuyordu. Beni ağzım burnum kanlar içinde görünce taksiyle hastaneye götürdü. Herkes 'Araba kazası mı geçirdiniz?' diye sordu, 'Düştük' dedi. Tomografi çekildi, darbeye bağlı beyin sarsıntısı diye raporum çıktı. Serum ve sakinleştirici verildi. Başımda "Sana bir şey olmasın" diye kıvranıyordu. 1 ay evden çıkamadım. Gözüm açılmıyordu. Yüzümü kapatayım diye makyaj malzemesi getiriyordu. Korktuğum için dava açmadım. "

"AYRILMAMIZA RAĞMEN PEŞİMİ BIRAKMADI"

Bu olaydan sonra Torun'dan ayrıldığını belirten G., "7 senedir peşimi bırakmıyor. Sürekli beni taciz ediyor. Telefon numaramı değiştirdim. Sosyal medyadan yazıyor" dedi ve ekledi: "Sosyal medyadaki kendisinin uyguladığı şiddete yönelik açıklamaları gördüğümden beri elim ayağım titriyor. Benden sonraki sevgililerine de şiddet uygulamış. Kendisinden şiddet gören kadınlar olarak Twitter'da mesajlaştık. 7 kişiyiz ama bu bildiğimiz, bilmediklerimiz de vardır."

OYUNCU İNAN ULAŞ TORUN HAKKINDA ŞOK SUÇLAMA!