Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

Murat Boz, Bahar Candan ve kardeşi Nihal Candan ile Eser Yenenler'in villasında eğlendiği ve bu yüzden sevgili Aslı Enver ile ayrıldığı iddiaları hakkında konuşarak "İhanet teknik olarak mümkün değil. Biz bu olaydan üç hafta önce ayrılmıştık" açıklamasında bulunmuştu.



"HALA ARKADAŞIZ"



Dün Etiler'de objektiflere yakalanan Aslı Enver konuyla ilgili sessizliğini bozarak "Biz Murat'la o olaydan 10 gün önce zaten ayrılmıştık o yüzden aldatma söz konusu olamaz. Sosyal medyadan fotoğrafları kaldırmadık çünkü biz arkadaşız hala ayrıca Özcan Deniz'le aşk yaşadığım doğru değil" açıklamasında bulundu.







Ayrılık iddialarını doğrulayan eski sevgililer sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

MURAT BOZ'DAN ASLI ENVER AÇIKLAMASI