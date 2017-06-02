'den açıklaması

Giriş Tarihi: 2.6.2017 14:20 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 14:34
Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

'Kardeşim Benim' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ve yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan şarkıcı ile güzel oyuncu 'in ayrıldığı iddialarının ardından Murat Boz açıklama yaparak iddiaları doğrulamıştı. Bu konu hakkında konuşmaktan kaçınan Aslı Enver ise sessizliğini bozdu.

, Bahar Candan ve kardeşi Nihal Candan ile Eser Yenenler'in villasında eğlendiği ve bu yüzden sevgili ile ayrıldığı iddiaları hakkında konuşarak "İhanet teknik olarak mümkün değil. Biz bu olaydan üç hafta önce ayrılmıştık" açıklamasında bulunmuştu.

"HALA ARKADAŞIZ"

Dün Etiler'de objektiflere yakalanan Aslı Enver konuyla ilgili sessizliğini bozarak "Biz Murat'la o olaydan 10 gün önce zaten ayrılmıştık o yüzden aldatma söz konusu olamaz. Sosyal medyadan fotoğrafları kaldırmadık çünkü biz arkadaşız hala ayrıca Özcan Deniz'le aşk yaşadığım doğru değil" açıklamasında bulundu.



Ayrılık iddialarını doğrulayan eski sevgililer sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

MURAT BOZ'DAN ASLI ENVER AÇIKLAMASI
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Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması
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