Özel çocuklara destek oldu

Atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katılan ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan Tuğba Acar; yarışmada 60 bin lira ödül kazandı. Tuğba öğretmen yarışmaya, okulundaki özel (hafif düzeydeki zihinsel engelli) öğrenciler için katıldığını söylemişti. Programın sunucusunu Murat Yıldırım
'ı da yarışma sırasında bu özel sınıfa davet etmişti. Murat Yıldırım, duyarlı öğretmenin bu isteğini geri çevirmedi ve Sultangazi ilçesindeki bu okula eşi ile birlikte bir ziyaret gerçekleştirdi. Okul öğrencileri de bu jestine karşılık sanatçıya bir sürpriz hazırladı ve birlikte yaptıkları bir resmi sanatçıya hediye ettiler. Kendisi de bir araç dolusu hediye ile okula giden Murat Yıldırım, okulda renkli ve duygulu anlar yaşadı. Yıldırım şöyle konuştu: "Tuğba öğretmen sınıfındaki öğrenciler için yarışmaya katılmıştı ve ben de çok sevinmiştim, kendisine elimden geleni yapmak istediğimi de söylemiştim. 60 bin lira kazandı. İlk defa bir yarışmacı sosyal sorumluluk için yarışıyordu, kazanması da beni ayrıca mutlu etti." Yıldırım daha sonra Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Dündar ile kas hastalığı nedeniyle evinde eğitim gören Efe Samet Aslan'ın ve solunum cihazına bağlı olarak yaşayan bir başka öğrencinin evine ziyarette bulundu. Bu ziyaretten mutlu olan öğrenci ve ailesi, Murat Yıldırım ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.