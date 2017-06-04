Sarp Apak ile Bengisu Uzunöz evlendi

Giriş Tarihi: 4.6.2017 11:23 Güncelleme Tarihi: 4.6.2017 11:27
Sarp Apak ile Bengisu Uzunöz evlendi

Her fırsatta evleneceğini dile getiren ünlü oyuncu Sarp Apak muradına erdi. Son olarak 'Yalan Dünya' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Apak, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Bengisu Uzunöz ile nikah masasına oturdu.

35 yaşındaki oyuncu Sarp Apak, bir süredir ilişki yaşadığı Bengisu Uzunöz'le önceki gün İspanya'nın Barcelona şehrinde evlendi. Oyuncu Sarp Apak da evliler kervanına katıldı. Bir süre önce Barcelona'da evleneceklerini açıklayan çift, önceki gün hayatlarını birleştirdi.


DOSTLARI DÜĞÜN İÇİN BARCELONA'YA GİTTİ

Bülent Emrah Parlak, Erdem Baş, Gupse Özay, Haki Biçici, Derya Karadaş, Aylin Kontente, Öner Erkan ve Onur Bulduk gibi birçok ünlü isim de çiftin bu özel gününde yanındaydı. Nikah törenine katılan davetliler, bu özel anlardan fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaştı.









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Sarp Apak ile Bengisu Uzunöz evlendi
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