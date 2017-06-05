Bill Cosby'nin 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapsi isteniyor

Akşam'dan Can Hakman'ın haberine göreİ ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, eski bir üniversite çalışanıyla 2004'te yaşandığı iddia edilen olayla ilgili "ağır cinsel saldırı" suçlamasıyla itham edilmişti. İddianın sahibi eski Temple Üniversitesi çalışanı Andrea Constand adlı kadın, Cosby'nin kendisini kandırarak ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu savunuyor.

Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li komedyene açılan bu davadan sonra Judy Huth adında bir kadın da kendisine 15 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Judy Huth, dava dilekçesinde, o dönemde kendisi ve 16 yaşındaki bir arkadaşının, Bill Cosby ile film setinde tanıştığını, ünlü oyuncunun Tenis kulübüne davet ettiğini, sonrasında Los Angeles'taki malikanesine götürdüğünü, burada rızası olmadan kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini savunuyor.



COSBY SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Cosby, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor. İki hafta sürecek davada Amerika Birleşik Devletleri'nin O.J. Simpson'dan sonraki en büyük ünlü davası olarak kabul ediliyor. Cosby ve kızı Ensa suçlamaların ırkçılıkla ilgili olduğunu savunuyor. Benzer suçlamalarla karşı karşıya kalan beyazların daha katlanılabilir sonuçlara maruz kaldığını savunuyorlar.



60'DAN FAZLA KADIN ŞİKAYETTE BULUNDU

Cosby'nin 2000 yılından beri 60'dan fazla kadının şikayeti karşısında işi gerçekten zor gözüküyor. Suçlamaların benzerliği, kadınların medya sektöründe kariyer bekleyen insanlar olması, uyuşturucu ve içeceklere katılan ilaçların hepsinin aynı olması Cosby'nin işinin oldukça zor olduğu gösteriyor.





Mağdurların ifadelerindeki saldırıların Cosby'nin Kuzey Amerika'yı bir komedyen olarak turlarken otel odalarında ve soyunma odalarında yapması da benzeşiyor. Fakat yasa gereği bu mağdurlar mahkemede tanıklık yapamayacak. Fakat yine de etkilerinin jüri kararını verirken büyük rol oynayacağı ortada. Bu mağdurlardan sadece bir tanesi esas mağdur Constand lehine ifade verebilecek. İddiaya göre bu tanık da Cosby'nin sahip olduğu acentelerden birinde çalışırken Cosby tarafından hapla etkisiz hale getirilmiş.