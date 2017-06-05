Çağla Şıkel, 'ın düğün tarihini açıkladı

Giriş Tarihi: 5.6.2017 12:42 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 12:58
Çağla Şıkel, Alişan'ın düğün tarihini açıkladı

Model ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Şıkel gelen sorular üzerine yakın dostu ile 'un düğün tarihini açıkladı.

Ünlü şarkıcı , atv'nin başarılı sunucusu 'un kardeşi 'la evlilik yolunda adım adım ilerliyor. Geçtiğimiz ay ailesiyle Esra Erol'un Tarabya Konakları'ndaki evinin kapısını çalan Alişan daha sonra da Erol'u yakın arkadaşlarıyla da tanıştırmıştı.



HAZİRAN'DA NİŞANLANIP KASIM'DA EVLENECEKLER

Alişan'ın yakın arkadaşı Çağla Şıkel, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Kardeşimi evlendirecekmiş gibi hissediyorum" diyen Çağla Şıkel, Alişan ile Eda Erol'un tanışmasını anlatırken, ikilinin nişan ve düğün tarihlerini de açıklamış oldu. Şıkel, ikilinin 29 Haziran'da nişanlanacaklarını belirtirken, düğünün ise kasım ayında yapılacağını söylemekle yetindi.

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Çağla Şıkel, Alişan'ın düğün tarihini açıkladı
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