Çağla Şıkel, Alişan'ın düğün tarihini açıkladı

Ünlü şarkıcı Alişan, atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'la evlilik yolunda adım adım ilerliyor. Geçtiğimiz ay ailesiyle Esra Erol'un Tarabya Konakları'ndaki evinin kapısını çalan Alişan daha sonra da Erol'u yakın arkadaşlarıyla da tanıştırmıştı.







HAZİRAN'DA NİŞANLANIP KASIM'DA EVLENECEKLER



Alişan'ın yakın arkadaşı Çağla Şıkel, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Kardeşimi evlendirecekmiş gibi hissediyorum" diyen Çağla Şıkel, Alişan ile Eda Erol'un tanışmasını anlatırken, ikilinin nişan ve düğün tarihlerini de açıklamış oldu. Şıkel, ikilinin 29 Haziran'da nişanlanacaklarını belirtirken, düğünün ise kasım ayında yapılacağını söylemekle yetindi.



