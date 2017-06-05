Yer gök siyah-beyaz

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'la yaptığı maçın ardından başlayan şampiyonluk kutlamalarına ünlüler de katıldı. Vodafone Stadyumu'ndaki maçı izleyenler arasında Hülya Avşar, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Sandal, Aras Bulut İynemli, Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez gibi isimler de vardı. Maç öncesi ve sonrası taraftarlar gittikleri her yeri bayraklarla siyah- beyaz renge boyadı.Yılmaz Erdoğan, oğlu Rodin ile maçı izlemeye gitti.Aras Bulut İynemli, üç yıldızlı siyah-beyaz tişörtünü giyip sokaklara koştu.Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kutlamaları kaçırmadı.Hülya Avşar, 'Kupayı önce ben aldım' diyerek bu fotoğrafı paylaştı.Mustafa Sandal, maçı oğulları Yavuz ve Yaman ile izledi, sonra kutlamalara katıldı.