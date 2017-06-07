'dan itiraf gibi paylaşım!

Giriş Tarihi: 7.6.2017 12:34 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 13:49
Asena Atalay'dan itiraf gibi paylaşım!

Beşiktaş'ın yıldızı 'in geçtiğimiz yıl 6 yıllık evliliğini sonlandırdığı eski eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı.

Ocak 2016'da Erkin'le 6 yıllık evliliği biten Atalay'ın boşanma sonrası psikolojisinin bozulduğu ve bir klinikte depresyon tedavisi gördüğü iddia edilmişti. Ünlü sunucu, önceki günkü paylaşımıyla bu iddiaları doğrular gibiydi…

PSİKOLOĞUN REKLAMINI YAPTI

Öyle ki Atalay, Instagram'da bir psikososyal paylaşım ağının reklamını yaptı. Atalay "Takip et, ücretsiz psikolog, sorunlarını paylaş, cevabını bul" notu da düştü. Sunucu, gittiği psikoloğun reklamını yapıyor dedirtti.

İşte Atalay'ın o paylaşımı...

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Asena Atalay'dan itiraf gibi paylaşım!
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