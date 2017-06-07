Asena Atalay'dan itiraf gibi paylaşım!

Ocak 2016'da Erkin'le 6 yıllık evliliği biten Atalay'ın boşanma sonrası psikolojisinin bozulduğu ve bir klinikte depresyon tedavisi gördüğü iddia edilmişti. Ünlü sunucu, önceki günkü paylaşımıyla bu iddiaları doğrular gibiydi…



PSİKOLOĞUN REKLAMINI YAPTI



Öyle ki Atalay, Instagram'da bir psikososyal paylaşım ağının reklamını yaptı. Atalay "Takip et, ücretsiz psikolog, sorunlarını paylaş, cevabını bul" notu da düştü. Sunucu, gittiği psikoloğun reklamını yapıyor dedirtti.



İşte Atalay'ın o paylaşımı...



