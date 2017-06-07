'ı şoke eden karar

Giriş Tarihi: 7.6.2017 17:43 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 17:45
Engincan Ural'ı şoke eden karar

İstanbul Şişli'de bulunan bir otelde konaklayan 'ın odasına girip değerli eşyalarını çalan hırsız, kamera görüntülerinden belirlenmişti. Ural'ın odasına giren Hollanda vatandaşı olan hırsız ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanığın sarhoş olduğunu ve odaya yanlışlıkla girdiğini söylemesinin ardından mahkeme sanığın yurtdışı çıkış yasağını kaldırarak duruşmayı erteledi.

Şarkıcı 'ın yurtdışında eğitim gören oğlu , geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Şişli'de bulunan lüks bir otelde konaklayan Ural, odasında bulunan değerleri eşyalarını yerinde göremedi.

Bunun üzerine otel görevlilerine başvuran Ural'ın ihbarı sonrası güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Kamera kayıtlarından Engincan Ural'ın saat 11.00 sıralarında kapısını açık bıraktığı anda yan odada ikamet eden Sait M.'nin içeri girdiği, birkaç dakika sonra koşarak odasına geçtiği tespit edildi.

SAİT M. SUÇUNU KABUL ETTİ

Şikâyet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Sait M., hırsızlık olayını kabul ederek, "Alkollüydüm. Kendi odam zannettiğim için yan odaya girmişim. Ardından pahalı eşyaları görünce alıp kendi odama götürdüm. Pişmanım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Engincan Ural'ın müşteki olduğu bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Sait M. hakkında, "Konut dokunmaz lığını ihlal ve hırsızlık" suçlarından 12.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engincan Ural'ı şoke eden karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz