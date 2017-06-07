Engincan Ural'ı şoke eden karar

Şarkıcı Sibel Can'ın yurtdışında eğitim gören oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Şişli'de bulunan lüks bir otelde konaklayan Ural, odasında bulunan değerleri eşyalarını yerinde göremedi.



Bunun üzerine otel görevlilerine başvuran Ural'ın ihbarı sonrası güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Kamera kayıtlarından Engincan Ural'ın saat 11.00 sıralarında kapısını açık bıraktığı anda yan odada ikamet eden Sait M.'nin içeri girdiği, birkaç dakika sonra koşarak odasına geçtiği tespit edildi.



SAİT M. SUÇUNU KABUL ETTİ



Şikâyet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Sait M., hırsızlık olayını kabul ederek, "Alkollüydüm. Kendi odam zannettiğim için yan odaya girmişim. Ardından pahalı eşyaları görünce alıp kendi odama götürdüm. Pişmanım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Engincan Ural'ın müşteki olduğu bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Sait M. hakkında, "Konut dokunmaz lığını ihlal ve hırsızlık" suçlarından 12.5 yıla kadar hapis cezası istendi.



DURUŞMA ERTELENDİ



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

