Şişkinliğin sebebi biftekmiş!

Oscarlı aktris Halle Berry, hakkında çıkan hamilelik haberlerine esprili bir yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki bir davete gümüş rengi bir elbiseyle katılan ve şişkin göbeğiyle dikkat çeken Berry, karnını tutarak poz verince hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı. 50 yaşındaki yıldız, iddialara Instagram'da 'Bir kadın biraz biftek ve patates kızartması yiyemez mi?' notuyla yanıt verdi. Karnının bebek değil, yemek yüzünden şiştiğini ifade eden Berry'nin menajeri de "Haberler kesinlikle yanlış; Halle hamile değil" açıklamasını yaptı. Güzel yıldızın, 8 ve 3 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor.