Türkiye "Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi" filmini izledi

"HZ. MUHAMMED ALLAH'IN ELÇİSİ" FİLMİ GECENİN BİRİNCİSİ OLDU



Dün akşam (6 Haziran Salı) atv ekranında yayınlanan Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi yayınlanan 100 program arasında en çok izlenen yapım olmayı başararak reytinglerde zirveye yerleşti.







6. YY' da Mekke'de, Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğumu ile başlayan ve Efendimiz'in 13 yaşına kadar devam eden süreci anlatan film, Tüm Kişiler de 6,85 izlenme oranı ve 18,92 izlenme payı, AB Sosyal Statü de 7,80 izlenme oranı ve 20,79 izlenme payı, 20+ABC1'de 7,39 izlenme oranı ve 19,86 izlenme payına ulaşarak, en çok izlenen yapım oldu.

HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ İLK KEZ ATV'DE







HZ. MUHAMMED ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİNİN FRAGMANI

'HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ' FİLMİNE GİŞEDE BÜYÜK İLGİ