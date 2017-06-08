Karim Benzema sokak iftarında

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, önceki akşam İstanbul Fatih'te düzenlenen sokak iftarına katıldı. Cezayir asıllı Fransız futbolcu, önce Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Başkan Demir, Benzema'ya Fatih'in tarihi ve ilçedeki eserlerle ilgili bilgi verdi. Sohbetin ardından Başkan Demir, ünlü futbolcuya Süleymaniye Camii'nin minyatürünü hediye etti. Daha sonra Benzema ve Demir, amatör futbolcuyken kaza geçirip yatağa mahkum olan 45 yaşındaki Zekeriya Akgül'ü evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Benzema'nın mahallelerine geldiğini duyan çocuklar da ünlü yıldıza büyük ilgi gösterdi. Benzema, iftar saatinde ise Haseki Sultan Külliyesi'ne geçerek burada kurulan iftar sofrasında yerini aldı. Halkla birlikte iftar yapan ünlü futbolcu, ilçede yaşayan yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında da bulundu.