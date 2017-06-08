‘Kilo almış, çirkinleşmiş deyin ama başka şeylerle canımı acıtmayın!’

2.5 yılcezaevinde yattıktan sonra geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan Deniz Seki, önceki gün basın toplantısı düzenledi. Çok heyecanlı görünen Seki, sözlerine herkese çok teşekkür ederek ve gazetecileri çok özlediğini söyleyerek başladı. Ara ara gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, duygularını şöyle dile getirdi: "Çok zor bir yolculuktu. Sizler benim sesim oldunuz. Benden dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hiç hak etmediğim, işlemediğim bir suçtan dolayı böyle bir ceza aldım. Çok ilginç bir deneyim, hayat tecrübesi yaşadım orada. O kadar değişik hikayeler, o kadar farklı insanlar tanıdım ki... Kalbine dokundum insanların. Ben gerçekten güçlü bir kadınmışım; birtakım farkındalıklarımçoğaldı. Orasıyla burası çok farklı. Orada küçücük şeye mutlu olup, kocaman dertlere dağ gibi dururken, burada kocaman şeylere sahip olup küçücük şeyleri dert ediyoruz kendimize." Bir kez daha suçsuz olduğunu belirten Seki, sözlerine şöyle devam etti: "Milletimin vicdanı beni akladı. Ben onlara mutluluk burçluyum. Bana 'Kilo almış' deyin, 'Çirkin görünüyor' deyin ancak canımı daha fazla acıtmayın. Şarkı söylemeyi, seyircimi çok özledim. Güzel şarkılar yazdım. Evimi, köpeğim Haydut'u çok özledim. Annemi çok özledim, kavuşmamız çok trajik oldu. Çünkü annem beyninden ve dizlerinden ameliyat olduğu için görüşlere gelememişti." Bayramda 'Şükür Kavuşturana' isimli single'ının çıkacağının müjdesini veren Deniz Seki, ilk konserini 15 Temmuz'da Kıbrıs'ta vereceğini ve 11 konserlik anlaşmasının olduğunu söyledi.Basın toplantısında kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan nişanlısı Faruk Salman'a teşekkür eden Deniz Seki; evlilik tarihinin belli olmadığını, kendisinin de tarihi bilmediğini, belli olduğunda herkesin haberinin olacağını belirtti. Seki, "Ülkemde kısa bir tatil yapacağım" dedikten sonra yeni şarkısı 'Bal Saklıyor'u seslendirdi.