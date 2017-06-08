'i çılgına döndüren soru

Giriş Tarihi: 8.6.2017 14:50 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 14:58
Tülin Şahin'i çılgına döndüren soru

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan top model , kendisine yöneltilen 2005 yılında evlendiği ve geçtiğimiz ay boşandığı eski eşiyle ve aşk hayatıyla ilgili sorulara çok sinirlendi.

Top model ve ünlü şef Memet Özer'in 12 yıllık evlilikleri geçtiğimiz ay sonlanmıştı. Şahin, katıldığı bir etkinlikte ilk kez muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularını yanıtladı.

"AYRILIĞIN SEBEBİ ÇOCUK DEĞİL"

"Kimse boşanmak için evlenmiyor, kısmet böyleymiş, ikimiz için de hayırlı olsun ama böyle olması gerekiyordu" diyen Şahin, ayrılığın ardında bebek isteği yattığına dair sorulara, "Sebep çocuk değil bunu söyleyebilirim" cevabını verdi.



"BU TARZ SORULAR İÇİN ÇOK ERKEN"

Şahin röportajı bitirmek üzereyken bir kadın muhabirden gelen, "Peki kalbinizi aşka kapattınız mı?" şeklindeki soruya çok sinirlendi ve suratını asarak, "Böyle bir soru sormak hiç doğru değil. Bir kadın olarak böyle bir soruyu nasıl sorabiliyorsunuz anlamıyorum, bu tarz sorular için çok erken" dedi.

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Tülin Şahin'i çılgına döndüren soru
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