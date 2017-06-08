Tülin Şahin'i çılgına döndüren soru

Top model Tülin Şahin ve ünlü şef Memet Özer'in 12 yıllık evlilikleri geçtiğimiz ay sonlanmıştı. Şahin, katıldığı bir etkinlikte ilk kez muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularını yanıtladı.



"AYRILIĞIN SEBEBİ ÇOCUK DEĞİL"

"Kimse boşanmak için evlenmiyor, kısmet böyleymiş, ikimiz için de hayırlı olsun ama böyle olması gerekiyordu" diyen Şahin, ayrılığın ardında bebek isteği yattığına dair sorulara, "Sebep çocuk değil bunu söyleyebilirim" cevabını verdi.







"BU TARZ SORULAR İÇİN ÇOK ERKEN"

Şahin röportajı bitirmek üzereyken bir kadın muhabirden gelen, "Peki kalbinizi aşka kapattınız mı?" şeklindeki soruya çok sinirlendi ve suratını asarak, "Böyle bir soru sormak hiç doğru değil. Bir kadın olarak böyle bir soruyu nasıl sorabiliyorsunuz anlamıyorum, bu tarz sorular için çok erken" dedi.