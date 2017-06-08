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Uyarıları umursamadı
Uyarıları umursamadı
Giriş Tarihi: 8.6.2017
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Bebek'teydi. Annesinin uyarılarına rağmen sigarayı bırakmayan Zehra, tiryakiler gibi art arda sigara içerken görüntülendi
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