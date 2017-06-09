Dünyaca ünlü şarkıcı Phil Collins hastaneye kaldırıldı

İngiltere'de konakladığı otel odasında duş almak için banyoya yöneldiği sırada ayağı kayan ve kafasını zemine çarpan Phil Collins, acilen Londra Hastanesi'ne kaldırıldı.



AMELİYAT GEREKEBİLİR

Yapılan ilk müdahalede kafasına dikiş atılan 66 yaşındaki şarkıcının, alın bölgesinden de ameliyat olması gerekebileceği öğrenildi. Bilincinin yerinde olduğu belirtilen sanatçının konser programı iptal edildi.





"YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR"

Collins'in menajeri, sanatçının resmi Facebook sayfasından şu açıklamayı yaptı: "Phill, geçirdiği operasyon yüzünden şu anda yürümekte güçlük çekiyor. Kaldığı otelde banyoya gittiği sırada ayağı kaydı ve odada bulunan sandalyeye düşmesi sonucunda başından yaralandı. Acilen hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Şu anda durumu iyiye gidiyor. Phill konserlerini iptal ettiği için özür diliyor ve sevgilerini yolluyor."