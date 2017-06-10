Cemiyet hayatı bu aşkı konuşuyor

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz yılın başında babası Mustafa Koç'un ani vefatıyla büyük bir acı yaşayan Aylin Koç'un yüzü yeniden gülüyor... 17 yaşındaki genç kızın mutluluğunun nedeni ise 'aşk'... Geçtiğimiz yıl Koç Lisesi'nden mezun olan Aylin Koç, gönlünü Emel Yıldırım ile Erdal Acar'ın eski evliliklerinden olan çocukları Eremcan'a kaptırdı...

DOSTLARI TANIŞTIRDI

Ortak arkadaşları sayesinde tanışan iki genç, birkaç aydan beri de aşk yaşıyor. Aylin ile 18 yaşındaki Eremcan, beraberliklerini sosyal medyada ilan etmekten de çekinmiyor... Bu yaz Çeşme'de tatil yapacakları öğrenilen genç çiftin, sosyal medya paylaşımları ise "Erken yaşta evlilik mi olacak?" dedirtti.

'YÜZÜKLÜ' PAYLAŞIM

Acar, Koç'la paylaştığı bir fotoğrafın altına 'tektaş pırlanta' emojisi koyarak akılları karıştırdı. Genç çiftin, evlenmek isterse ailelerin "Henüz erken" diyerek buna karşı çıkacağı ise kesin.

ANNE ONAYLI AŞK

Beraberliklerini instagram'da ilan etmekten çekinmeyen Aylin Koç ile Eremcan Acar'ın aşkına annelerden de onay çıktı... Eremcan'ın 17 yaşındaki sevgilisiyle paylaştığı ve altına 'tektaş pırlanta' emojisi yaptığı kare de bunun kanıtı...

Müstakbel damadını instagram'da takip eden Caroline Koç, bu kareyi beğendi. Emel Yıldırım ise bu fotoğrafı beğenmekle kalmadı altına 'kalpli öpücük' emojisi de koydu.