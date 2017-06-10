Kızım senin büyük hayranın, bütün şarkılarını ezbere biliyor

GÜNAYDIN'ın Ramazan buluşmaları, müzik dünyasının iki ünlü ismi Kibariye ile Emre Aydın'ı bir araya getirdi. Point Hotel'de, iftar yemeğinde buluşan ikili, bir yandan oruçlarını açıp diğer yandan yeni projelerin temelini attı. Aydın'a hemen çocuk sahibi olma tavsiyesi veren Kibariye, ünlü rock'çının eşi Eda Aydın'a övgüler yağdırıp "Senin eşinden güzel değilim ama çok şükür taş gibi kadınım" diye espri yaptı. İşte ikilinin keyifli iftar sohbeti...

KİBARİYE: Emre, sen ne zaman evlendin? Eşin çok güzelmiş maşallah! Nasıl tanıştınız?

EMRE AYDIN: Çok teşekkür ederim... Geçen yaz evlendik. Eda'nın kuzeni, benim arkadaşımdı. O sıralarda yeni bir eve taşındığım için iç mimar arıyordum. Eda da iç mimar, kendisiyle o vesileyle tanıştık.

K.: İnşallah bir ömür boyu mutlu olursunuz. En kısa sürede evlat sahibi olun. Ben bu konuda çok tecrübeliyim. Hayatı güzel okudum. Şimdi 60 yaşındayım. Doğursam, senin kadar çocuğum olurdu. Ama çok şükür taş gibi kadınım! Botoks motoks bilmem... Senin eşinden güzel değilim ama neyse... (Gülüyor)

E.A.: Estağfurullah... Bu arada saçlarınız çok güzel olmuş...

K.: Bu röportaja özel olarak yaptırdım, bugün güzel görünmek için... İnanmayacaksınız ama iki dakikada makyajımı yaptım, çıktım. Zamanımı güzellik merkezlerinde, kuaförlerde geçirmem. Hayatımda hiç estetik yaptırmadım. Hiçbir zaman da öyle komplekslerim olmadı. Güzellik gitsin de, sesim gitmesin. Neyse konuyu kaynatmayayım; tekrar söylüyorum, erkenden çocuk sahibi olun.



KONSERLERE AĞLAYARAK GİTTİM

E.A.: Biz de istiyoruz zamanı geldiğinde... Sizin için, konserler ve turneler derken çocuk büyütmek zor olmadı mı?

K.: İkisini bir arada yürütmek o kadar zordu ki... Herkes böyle bir tempoda zorlanır. Üç saat boyunca sahnede kalıp şarkı söylüyorum. Konser konser geziyorum, elimde de çocuğum... Hiç kolay değildi. Bu sözlerim seni korkutmasın sakın. Sen parayı kazanacaksın, eşin çocuğa bakacak. Ya annesi yardım eder, ya da dadı... Benim kızımı da kayınvalidem büyütmüştü. Kızımı götüremediğim konserler olduğunda hep ağlayarak gittim, sahneye çıktım. Üzülmedim mi? Tabii ki üzüldüm. İnsanın çocuğunu bırakıp gitmesi, açık yaraya tuz basmak gibi. Ama ben mesleğimi ve anneliği başardıysam ne mutlu bana. 50 senedir kimler geldi, kimler geçti sanat camiasında... Ben namusumla, terbiyemle ve sadece sesimle var oldum. Helal para yedirdim çocuğuma. Kıskananlar çatlasın! (Gülüyor)

E.A.: Kıskananlar çok değil mi?

K.: Makara yapıyorum aslında; kim kıskanacak beni! (Gülüyor) Ama iyi niyetle de olsa insana nazar değebiliyor. Ayrıca mesleğimiz de çok zor. Senin de kız ve erkek çok hayranın var; konserlerin sevenlerinle dolup taşıyor. Bunu çok iyi anlarsın. Mesela kızımı alıp yemeğe çıkamıyorum, markete gidip alışveriş yapamıyorum. Dışarıya şalvarla da çıkarım, başımda tülbentle de... Rahat olmayı seviyorum. Sevenlerimizi görmek tabii ki çok güzel bir his; bizimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Ama benim yüzümden kızım da zorluk çekiyor, çoğu zaman sıkılıyor. Bu arada kızım senin hayranın. Müsait olsaydı onu da getirecektim. Bütün şarkılarını ezbere biliyor. "Emre Abi'ye selam söyle" dedi.