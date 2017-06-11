Deniz Seki 15 Temmuz'da sahneye çıkmayı reddetti

Deniz Seki 'nin iki buçuk yıl sonra özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte firmalar konser , reklam ve dizi teklifleri için güzel şarkıcının peşine düştü. Seki, Kıbrıs'taki bir otelin Ramazan Bayramı'nda sahne alması için yaptığı 500 bin TL'lik astronomik teklifi 'Ailemle vakit geçireceğim' diyerek elinin tersiyle itti.

Cezaevinde kaldığı süre boyunca manevi olarak kendisini arındıran sanatçı, tahliye olur olmaz gelen servetlik teklifleri geri çevirdi. Seki, cezaevinden çıkar çıkmaz canlı yayına katılması için teklif edilen 50 bin TL'yi reddetti. Seki, 15 Temmuz günü gerçekleştirmesi istenilen konser teklifini de hiç düşünmeden reddetti. "15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz olduğu için o tarihte konser vermem" diyen Seki konserini 7 gün sonraya aldırdı.

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