15 Temmuz'da sahneye çıkmayı reddetti

Giriş Tarihi: 11.6.2017 13:09 Güncelleme Tarihi: 11.6.2017 13:11
Deniz Seki 15 Temmuz'da sahneye çıkmayı reddetti

"Uyuşturucu temin etmek suçundan" tutuklanarak 2014 yılından beri cezaevinde tutulan ve geçtiğimiz günlerde tahliye olan ünlü şarkıcı , 15 Temmuz tarihli teklifini reddetti.

'nin iki buçuk yıl sonra özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte firmalar , reklam ve dizi teklifleri için güzel şarkıcının peşine düştü. Seki, Kıbrıs'taki bir otelin Ramazan Bayramı'nda sahne alması için yaptığı 500 bin TL'lik astronomik teklifi 'Ailemle vakit geçireceğim' diyerek elinin tersiyle itti.

TEKLİFİ HİÇ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ

Cezaevinde kaldığı süre boyunca manevi olarak kendisini arındıran sanatçı, tahliye olur olmaz gelen servetlik teklifleri geri çevirdi. Seki, cezaevinden çıkar çıkmaz canlı yayına katılması için teklif edilen 50 bin TL'yi reddetti. Seki, 15 Temmuz günü gerçekleştirmesi istenilen konser teklifini de hiç düşünmeden reddetti. "15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz olduğu için o tarihte konser vermem" diyen Seki konserini 7 gün sonraya aldırdı.

DENİZ SEKİ'DEN TEŞEKKÜR MEKTUBU ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞAN DENİZ SEKİ İLK AKŞAMINI BÖYLE GEÇİRDİ... DENİZ SEKİ'NİN GÖZYAŞLARI... DENİZ SEKİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ DENİZ SEKİ SERVETİ TEPTİ! İŞTE DENİZ SEKİ'NİN TAHLİYEDEN SONRAKİ 24 SAATİ...

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Deniz Seki 15 Temmuz'da sahneye çıkmayı reddetti
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