Uçağı kaçıran bu kez önlemini aldı

DHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 11.6.2017 15:59 Güncelleme Tarihi: 11.6.2017 16:28
Uçağı kaçıran Adriana Lima bu kez önlemini aldı

Sosyal medyada paylaşmak için Antalya'da fotoğraf çekerken vakit kaybeden ve ABD'ye gidecek uçağını kaçıran Brezilyalı ünlü top model , İstanbul'da bir gün konakladıktan sonra bugün Miami'ye gitti.

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land Of Legends ortaklığında Antalya'da düzenlenen defileye katılan Brezilyalı manken ve arkadaşları dün bu kentte karşılaştıkları doğal güzellikleri ve kendi fotoğraflarını çekerken vakit kaybetti. Kendilerini İstanbul'a götürecek özel uçağa planlanan zamandan geç ulaşan mankenlerden Adriana Lima, dün gerçekleştirilen İstanbul-Miami tarifeli seferine de yetişemedi. Ünlü manken uçağını kaçırınca bir gün İstanbul'da konaklamak zorunda kaldı.



BU SEFER HAVALİMANINA ERKEN GELDİ

Ünlü manken Lima, havalimanına bugün erken geldi. Lima ve menajeri uçağın kalmasına 3,5 saat kala havalimanına gelerek bekledi. Uçağın kalkmasına 45 dakika kala Prime Class ekipleri eşliğinde CIP Lounge'den çıkan ünlü manken burada da hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Adriana Lima 13.30'da kalkan uçakla Miami'ye gitti.



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Uçağı kaçıran Adriana Lima bu kez önlemini aldı
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