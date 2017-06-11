Uçağı kaçıran Adriana Lima bu kez önlemini aldı

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land Of Legends ortaklığında Antalya'da düzenlenen defileye katılan Brezilyalı manken Adriana Lima ve arkadaşları dün bu kentte karşılaştıkları doğal güzellikleri ve kendi fotoğraflarını çekerken vakit kaybetti. Kendilerini İstanbul'a götürecek özel uçağa planlanan zamandan geç ulaşan mankenlerden Adriana Lima, dün gerçekleştirilen İstanbul-Miami tarifeli seferine de yetişemedi. Ünlü manken uçağını kaçırınca bir gün İstanbul'da konaklamak zorunda kaldı.







BU SEFER HAVALİMANINA ERKEN GELDİ



Ünlü manken Lima, havalimanına bugün erken geldi. Lima ve menajeri uçağın kalmasına 3,5 saat kala havalimanına gelerek bekledi. Uçağın kalkmasına 45 dakika kala Prime Class ekipleri eşliğinde CIP Lounge'den çıkan ünlü manken burada da hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Adriana Lima 13.30'da kalkan uçakla Miami'ye gitti.







