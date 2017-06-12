15 Temmuz’da sahneye çıkamam

'SADECE DUA EDECEĞİM'

Deniz Seki'den anlamlı davranış! Geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye olan Seki, 15 Temmuz'da Kıbrıs'ta sahneye çıkmak üzere imzaladığı anlaşmayı iptal ettiğini söyledi: "O kadar çok şehidimizin olduğu kara bir günde sahneye çıkıp şarkı söyleyemezdim. O gün sadece şehitlerimize dua etmek istiyorum."



YENİ SINGLE GELİYOR

SEki, 15 Temmuz'da gerçekleşmesi planlanan konserin tarihini 22 Temmuz olarak değiştirdiklerini açıkladı. Önceki gün Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosuna girerken görüntülenen sanatçı, yeni bir single hazırladıklarını söyledi.



Deniz Seki ile nişanlısı Faruk Salman, aranjör Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosuna el ele girdi.